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Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişme! Savcı...

Müge Anlı'da araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişme yaşandı. 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli şekilde ölmesiyle başlayan olaylar Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un da ölümüyle başka bir boyuta taşındı. İntihar ettiği öne sürülen Gülay Uygun'un ölümü de şüpheli bulunurken Aleyna'nın ailesinin avukatları iki dosyanın bir arada incelenmesi gerektiği talebinde bulunmuştu. Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un ölümlerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu ısrarla vurgulayan avukatlar yaşanan önemli gelişmeyi Müge Anlı'ya anlattı. İşte Aleyna Çakır davasında yaşanan yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 12:25
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Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişme! Savcı...

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmalar devam ederken çok önemli gelişmeler yaşandı. Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesiyle ilgili ortaya atılan vahim iddiaların ortaya atılmasının ardından Gülay Uygun ormanlık alanda ölü bulunmuştu.

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Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişme! Savcı...

Gülay Uygun'un ölümünü de şüpheli bulan Aleyna Çakır'ın avukatları, Aleyna'nın gördüğü şiddet ve şüpheli ölümüyle alakalı olarak 2 ayrı soruşturmaya ek olarak Ümit Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümünün de Aleyna dosyasına eklenmesi gerektiğini, üç olayın ayrılamaz olduğunu savunmuştu.

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Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişme! Savcı...

İKİ DOSYA AYNI SAVCIYA VERİLDİ

Şüpheli ölümü bir türlü aydınlatılamayan Aleyna Çakır soruşturmasında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin dosya, Gülay Uygun'un ölümünü araştıran savcıya devredildi. Konuyla ilgili konuşan Aleyna Çakır'ın avukatı maddi gerçekliğe ulaşmak adına atılan bu adımın çok önemli olduğunu belirtti.

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Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişme! Savcı...

Aleyna Çakır'ın ailesini ve yakınlarını sevindiren bu önemli gelişmeyi avukatları duyurdu. Şüpheli ölüm ve şiddet iddialarıyla ilgili dosyaların birleştirilmesi başvurusunda bulunan avukatlar yeni gelişmenin birleştirme talepleriyle ilgili de kendilerini umutlandırdığını söyledi.

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Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişme! Savcı...

ÜMİTCAN UYGUN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Aleyna Çakır davasıyla ilgili bir yeni gelişme de Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusunda bulunulması oldu. Aleyna'nın ev arkadaşı ve ölümüne ilişkin tanıklık yapan kız arkadaşı, Ümitcan Uygun'un ifadesini değiştirmesi için kendisine baskı yaptığını iddia etti.