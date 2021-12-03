Müge Anlı’da aranan Sevda Kılıç metruk binada bulundu! Annesinin feryatları yürek yaktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Sevda Kılıç bulundu. 19 Kasım'da ortadan kaybolmasının ardından hiçbir iz bulunamayan Sevda Kılıç'ın yazdığı mektup kafa karıştırmış, komşusuna gönderdiği mesaj ise kafa karıştırmıştı. Günlerdir her yerde aranan Müge Anlı ekibi tarafından metruk binada bulundu. Canlı yayında ailesiyle yüzleşirken annesinin feryatları yürek yaktı. Müge Anlı'nın çağrısı üzerine genç kadının tedavi edilmesi ve güvenli bir yere alınması için ekipler harekete geçti.