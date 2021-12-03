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Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan Sevda Kılıç metruk binada bulundu! Annesinin feryatları yürek yaktı

Müge Anlı’da aranan Sevda Kılıç metruk binada bulundu! Annesinin feryatları yürek yaktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Sevda Kılıç bulundu. 19 Kasım'da ortadan kaybolmasının ardından hiçbir iz bulunamayan Sevda Kılıç'ın yazdığı mektup kafa karıştırmış, komşusuna gönderdiği mesaj ise kafa karıştırmıştı. Günlerdir her yerde aranan Müge Anlı ekibi tarafından metruk binada bulundu. Canlı yayında ailesiyle yüzleşirken annesinin feryatları yürek yaktı. Müge Anlı'nın çağrısı üzerine genç kadının tedavi edilmesi ve güvenli bir yere alınması için ekipler harekete geçti.

Giriş Tarihi: 03.12.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 12:27
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Müge Anlı’da aranan Sevda Kılıç metruk binada bulundu! Annesinin feryatları yürek yaktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Sevda Kılıç bulundu! Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Sevda'nın annesinin feryatları yürek yaktı.

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Müge Anlı’da aranan Sevda Kılıç metruk binada bulundu! Annesinin feryatları yürek yaktı

19 Kasım 2021 günü Gaziantep Şehit Kamil'de ailesi ile birlikte yaşadığı evden kaybolan 2 çocuk annesi Sevda Kılıç'a 13 gündür ulaşılamıyordu.

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Müge Anlı’da aranan Sevda Kılıç metruk binada bulundu! Annesinin feryatları yürek yaktı

Kayıp kadının evde bulunan garip mektubu dikkat çekmişti. Komşusuna attığı mesaj kafa karıştırırken Sevda Kılıç emniyete gidip, "Ben hayattayım ama ne eşimle ne ailemle görüşmek istemiyorum" şeklinde ifade verdi.

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Müge Anlı’da aranan Sevda Kılıç metruk binada bulundu! Annesinin feryatları yürek yaktı

Şiddet gördüğünü ve fotoğrafları komşusuna attığı ileri sürülen Sevda Kılıç'ın eşi o görüntüler hakkında kendisini, "Dövmedim, onlar sivilce" şeklinde savundu.

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Müge Anlı’da aranan Sevda Kılıç metruk binada bulundu! Annesinin feryatları yürek yaktı

METRUK BİNADA BULUNDU

Günlerdir Müge Anlı ekibi tarafından sokak sokak aranan Kılıç, metruk bir binada bulundu.