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250 TL’ye satılıyor: Binlerce yıllık şifa kaynağı

Binlerce senedir mutfakların olmazsa olmazı bakır kaplardan su içmenin ve yemek yemenin yararları say say bitmiyor. Yapılan araştırmalara göre son derece sağlıklı bakır kaplar bakteri üretmiyor.

İHA
Giriş Tarihi: 03.12.2021 13:22
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250 TL’ye satılıyor: Binlerce yıllık şifa kaynağı

Bir süre teknolojiye yenik düşen bakır kaplar, salgınla birlikte artan sağlık bilinci ile tekrar talep görmeye başladı.

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250 TL’ye satılıyor: Binlerce yıllık şifa kaynağı

VÜCUDUN ELEKTRİK YÜKÜNÜ DENGELİYOR

Uzmanlara göre, bakır kapların suyu pozitif elektrikle yükleme özelliği bulunuyor ve bu pozitif elektrik yükü vücudun 3 temelini dengelemeyi sağlıyor.

Bakır sürahi içinde 8 saat bekletilerek hazırlanan su hiçbir zaman kötüleşmiyor ve tazeliğini koruyor.

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250 TL’ye satılıyor: Binlerce yıllık şifa kaynağı

5 BİN YILLIK MAZİSİ VAR

Bursa'da uzun yıllar Çancılar Mahallesi'nde bakır eşyalar satan Rakibe Dorak, geçmişi 5 bin yıla dayanan bakır kapların son zamanlarda tekrar ilgi görmeye başladığını söyledi.

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250 TL’ye satılıyor: Binlerce yıllık şifa kaynağı

"TİROİD BEZLERİNİZİ HARIL HARIL ÇALIŞTIRIR"

Yapılan araştırmalara göre, bakır bardak, sürahi, tava ve tencere gibi bakır kapların son derece sağlıklı olduğunu ve bakteri barındırmadığını savunan Rakibe Dorak, "Bakır ürünlerin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Elimde bulunan bakır sürahinin dışı nikelaj, içi saf bakırdır. Bakır sürahinin başlıca faydaları ise; içine sonuna kadar su doldurup, bu suyu bir gece bekletip içtiğiniz takdirde, vücudunuzda bakır eksikliği kalmaz. Ayrıca bakır sürahilerden su içtiğiniz zaman, beyninizin içindeki kıvrımlar harekete geçer. Bakterileri geri püskürtür. Tiroid bezlerinizi harıl harıl çalıştırır ve sağlıklı bir hayat yaşamanızı sağlar" dedi.

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250 TL’ye satılıyor: Binlerce yıllık şifa kaynağı

250 TL'DEN SATILIYOR

Sattıkları kalaylı bakır kapları Kahramanmaraş'tan getirttiklerini anlatan Dorak, sap kısmı pirinç, üzeri kabartma süslemeli olan son derece şık bakır sürahilerin fiyatının 250 lira olduğunu söyledi.