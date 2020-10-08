Müge Anlı’da aranan Saliha Çalışkan olayında kan donduran iddia! 'Sülalem kasap, Saliha'yı keseceğim'

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Saliha Çalışkan olayında kan donduran iddialar ortaya atıldı. 2.5 sene önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve o günden itibaren hiçbir haber alınamayan Saliha Çalışkan'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aile Çalışkan'ın şüpheli kaybıyla ilgili boşanma aşamasında olduğu eşi Tuncay'dan şüphelenirken olayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Saliha Çalışkan'ın eniştesi Murat Bey'in ortaya attığı yeni iddialar ise kan dondurdu. İşte Saliha Çalışkan olayında yaşanan yeni gelişmeler...