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Müge Anlı’da aranan Saliha Çalışkan olayında kan donduran iddia! 'Sülalem kasap, Saliha'yı keseceğim'

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Saliha Çalışkan olayında kan donduran iddialar ortaya atıldı. 2.5 sene önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve o günden itibaren hiçbir haber alınamayan Saliha Çalışkan'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aile Çalışkan'ın şüpheli kaybıyla ilgili boşanma aşamasında olduğu eşi Tuncay'dan şüphelenirken olayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Saliha Çalışkan'ın eniştesi Murat Bey'in ortaya attığı yeni iddialar ise kan dondurdu. İşte Saliha Çalışkan olayında yaşanan yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 13:56
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Müge Anlı’da aranan Saliha Çalışkan olayında kan donduran iddia! 'Sülalem kasap, Saliha'yı keseceğim'

Saliha Çalışkan 25 Haziran 2018'de ip almak için evinden çıktı. Şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve 2.5 yıldır hiçbir şekilde haber alınamayan Çalışkan'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Çalışkan'ın ailesi, genç kadının kaybında boşanma aşamasında olduğu Tuncay'dan şüphelenirken bugünkü canlı yayında yeni iddialar ortaya atıldı. İşte Müge Anlı'daki Saliha Çalışkan olayında yaşanan son dakika gelişmeleri…

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Müge Anlı’da aranan Saliha Çalışkan olayında kan donduran iddia! 'Sülalem kasap, Saliha'yı keseceğim'

25 Haziran 2018 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde halı dokuma ipi almak üzere ikamet ettiği evinden ayrılan Saliha Çalışkan'dan bir daha haber alınamadı. İki seneden fazla süredir haber alınamayan genç kadının 2'nci eşi olan Tuncay Bey'den boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

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Müge Anlı’da aranan Saliha Çalışkan olayında kan donduran iddia! 'Sülalem kasap, Saliha'yı keseceğim'

Cinayete kurban gittiği düşünülen genç kadının ailesi kendisinden haber alınamayan Saliha Çalışkan için Müge Anlı programına başvurdu. Genç kadının ailesi boşanma sürecinde olduğu Tuncay Bey'den şüphelendiklerini belirtti.

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Müge Anlı’da aranan Saliha Çalışkan olayında kan donduran iddia! 'Sülalem kasap, Saliha'yı keseceğim'

"ÇOCUK BENDEN DEĞİL"

Öte yandan Saliha Çalışkan'ın kaybolmadan önce son olarak görüştüğü isim olan Bayram Güceoğlu da esrarengiz olayda Tuncay Bey'i işaret etti. Kayıp kadının kuzeni Yahya Göztaşı Tuncay Bey'in olaydan önce "Çocuk benden değil" ifadelerini kullandığını ifade etmişti.

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Müge Anlı’da aranan Saliha Çalışkan olayında kan donduran iddia! 'Sülalem kasap, Saliha'yı keseceğim'

"TUNCAY'I CEZAEVİNE ATTIRACAK BİLGİLER BİLİYOR"

Çalışkan'ın kaybolmasından bu yana kız kardeşi Emine Keleş ve boşanma aşamasında olduğu eşi Tuncay'ın hiçbir şekilde aramaması dikkat çekti. Emine Keleş'in iddiasına göre ise kayıp ablası Saliha Çalışkan, Tuncay'ı cezaevine attıracak bilgiler bildiğini bu nedenle boşanma aşamasında olduğu eşinin onu ortadan kaldırmak isteyebileceği iddiasını ortaya attı.