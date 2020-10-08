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Çiğ balık yemişti! Bear Grylls herkesi böyle kandırdı!

Bear Grylls ile ilgili ortaya çıkan fotoğraflar görenleri şoke etti. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bear Grylls ile ilgili gerçek ortaya çıktı. 'İnanılmaz Kurtuluş' programı ile adından çokça söz ettiren "cesur çocuk" Bear Grylls, son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. Peki her şey gerçek mi?

Giriş Tarihi: 08.10.2020 14:04
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Çiğ balık yemişti! Bear Grylls herkesi böyle kandırdı!

Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu. İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Görünce çok şaşıracaksınız...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çiğ balık yemişti! Bear Grylls herkesi böyle kandırdı!

Bear Grylls… İnanılmaz Kurtuluş dizisi ile adından söz ettiren bir maceraperest. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor.

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Çiğ balık yemişti! Bear Grylls herkesi böyle kandırdı!

Neler yapmıyor ki... Helikopterin yanaşamayacağı yerlerde, beline ip bağlayarak ağaçların tepelerine iniyor.

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Çiğ balık yemişti! Bear Grylls herkesi böyle kandırdı!

Çöllerin derinliklerine ya da Alplerin zirvesine zorlu yolculuklar yapıyor. Azgın sularla savaşıyor.

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Çiğ balık yemişti! Bear Grylls herkesi böyle kandırdı!

Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.