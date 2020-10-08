Çiğ balık yemişti! Bear Grylls herkesi böyle kandırdı!

Bear Grylls ile ilgili ortaya çıkan fotoğraflar görenleri şoke etti. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bear Grylls ile ilgili gerçek ortaya çıktı. 'İnanılmaz Kurtuluş' programı ile adından çokça söz ettiren "cesur çocuk" Bear Grylls, son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. Peki her şey gerçek mi?