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Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan Recep Arı’dan acı haber geldi! Canlı yayında gözaltı

Müge Anlı’da aranan Recep Arı’dan acı haber geldi! Canlı yayında gözaltı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Recep Arı'dan acı haber geldi! Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla birlikte ortadan kaybolan Arı'nın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Kaybolduğu gece hem eşini hem de yakın arkadaşını darbeden adamın ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Arı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken gözaltılar peş peşe geldi.

Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:21
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Müge Anlı’da aranan Recep Arı’dan acı haber geldi! Canlı yayında gözaltı

Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi'nde oturan Recep Arı, iddiaya göre, 24 Şubat Cuma günü eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alarak evden çıktı.

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Müge Anlı’da aranan Recep Arı’dan acı haber geldi! Canlı yayında gözaltı

16 ATD 714 plakalı kamyonetine binerek evden ayrılan Arı'nın geri dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulunan ailesi Müge Anlı ve ekibinden de yardım istedi.

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Müge Anlı’da aranan Recep Arı’dan acı haber geldi! Canlı yayında gözaltı

ORMANDAKİ TARTIŞMA SONRASI ORTADAN KAYBOLDU

Recep Arı'nın 3 - 4 arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanında buluştuğunu söyleyen Müge Anlı açıklamasını şöyle sürdürdü:

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Müge Anlı’da aranan Recep Arı’dan acı haber geldi! Canlı yayında gözaltı

"Pompalı tüfeği alıp evden çıktığında kendisine zarar verebileceği akla gelebilir ama arkadaşlarıyla bir mekana gidip alkol alıyorlar. Recep Arı, daha sonra Kadir isimli arkadaşını alıp ormana götürüyor. Kadir, Recep Arı'nın kaybolması üzerine 'Ormanda benimle tartıştı. Hatta arbedeye dönüştü tartışmamız. Recep bana saldırdı. Daha sonra telefon geldi, beni ormanda bırakıp oradan ayrıldı' dedi.

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Müge Anlı’da aranan Recep Arı’dan acı haber geldi! Canlı yayında gözaltı

MÜGE ANLI'DA KAN DONDURAN DETAY

Recep Arı'nın kardeşi Eren Arı, zaten alkol nedeniyle sürekli tartıştıklarını ama küslüklerinin en fazla 3 gün sürdüğünü ileri sürdü.