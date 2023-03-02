Müge Anlı’da aranan Recep Arı’dan acı haber geldi! Canlı yayında gözaltı

"Pompalı tüfeği alıp evden çıktığında kendisine zarar verebileceği akla gelebilir ama arkadaşlarıyla bir mekana gidip alkol alıyorlar. Recep Arı, daha sonra Kadir isimli arkadaşını alıp ormana götürüyor. Kadir, Recep Arı'nın kaybolması üzerine 'Ormanda benimle tartıştı. Hatta arbedeye dönüştü tartışmamız. Recep bana saldırdı. Daha sonra telefon geldi, beni ormanda bırakıp oradan ayrıldı' dedi.