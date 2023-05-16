Müge Anlı’da aranan Eşmi Akıncı’dan sevindiren haber geldi! 2 kişinin ismi verdi canlı yayındaki isim gözaltına alındı

Günlerdir Müge Anlı'da aranan Eşmi Akıncı'dan gelen haber yüzleri güldürdü. 3 Mayıs gecesi evinden tek başına çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki kadının kaçırıldığı iddiası gündeme gelmişti. Hayatından endişe edilmeye başlanan Eşmi Akıncı 13 gün sonra sağ olarak ama şok halinde ve konuşamaz bir durumda bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından iki kişinin adını verdi. Müge Anlı canlı yayınındaki o isme gözaltı gerçekleşti. İşte detaylar...