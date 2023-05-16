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Müge Anlı’da aranan Eşmi Akıncı’dan sevindiren haber geldi! 2 kişinin ismi verdi canlı yayındaki isim gözaltına alındı

Günlerdir Müge Anlı'da aranan Eşmi Akıncı'dan gelen haber yüzleri güldürdü. 3 Mayıs gecesi evinden tek başına çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki kadının kaçırıldığı iddiası gündeme gelmişti. Hayatından endişe edilmeye başlanan Eşmi Akıncı 13 gün sonra sağ olarak ama şok halinde ve konuşamaz bir durumda bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından iki kişinin adını verdi. Müge Anlı canlı yayınındaki o isme gözaltı gerçekleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 13:54
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Müge Anlı’da aranan Eşmi Akıncı’dan sevindiren haber geldi! 2 kişinin ismi verdi canlı yayındaki isim gözaltına alındı

Müge Anlı'da günlerdir işlenen Eşmi Akıncı olayında yeni bir gelişme yaşandı. 3 Mayıs gecesi evden tek başına ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki kadının evlilik vaadiyle kaçırıldığı öne sürülüyordu. Müge Anlı, olayda adı geçen ve evli kadınlara mesaj gönderdiği öne sürülen Aziz'i sorgulamıştı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın bulunması için harekete geçtiği Eşmi Akıncı'nın vatandaşlar tarafından beldede kullanılmayan bir ahırda olduğu tespit edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’da aranan Eşmi Akıncı’dan sevindiren haber geldi! 2 kişinin ismi verdi canlı yayındaki isim gözaltına alındı

ŞOK GEÇİRMİŞ VE KONUŞAMAZ DURUMDA!

Yenimahalle'de bir ahırda bulunan yaşlı kadının şok halinde ve konuşamaz bir durumda olduğu kaydedildi.

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Müge Anlı’da aranan Eşmi Akıncı’dan sevindiren haber geldi! 2 kişinin ismi verdi canlı yayındaki isim gözaltına alındı

EŞMİ AKINCI OLAYINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Daha önce bölgenin ve ahırın aranmasına rağmen orada bulunması, başka bir yerden getirilip bırakıldığı iddialarını da güçlendirdi.

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Müge Anlı’da aranan Eşmi Akıncı’dan sevindiren haber geldi! 2 kişinin ismi verdi canlı yayındaki isim gözaltına alındı

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Akıncı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Müge Anlı’da aranan Eşmi Akıncı’dan sevindiren haber geldi! 2 kişinin ismi verdi canlı yayındaki isim gözaltına alındı

KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

Jandarma ekiplerinin daha önce o bölgede arama yaptıkları ve hiç bir ize rastlamadıkları belirtilirken, kadının oraya nasıl geldiğinin öğrenilebilmesi için beldedeki kamera kayıtlarının inceleme altına alındığı aktarıldı.