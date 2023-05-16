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14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen depremzedelere küfür yağdırdı | Yakalama kararı çıkarıldı

Almanya'da yaşayan bir dönerci, 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen depremzedeleri hedef aldı. Deprem bölgesine 12 bin euro gönderdiğini söyleyen küfürbaz, "Yardımlar haram zıkkım olsun. Sizler alçaksınız" diyerek hakaretler yağdırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 16.05.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 12:58
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14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen depremzedelere küfür yağdırdı | Yakalama kararı çıkarıldı

Almanya'da dönercilik yaptığını belirten bir küfürbaz, seçim sonuçlarını görünce adeta çıldırdı...

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14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen depremzedelere küfür yağdırdı | Yakalama kararı çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı yarışında Başkan Erdoğan'ı destekleyenlere küfür ve hakaretler eden vicdansız, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

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14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen depremzedelere küfür yağdırdı | Yakalama kararı çıkarıldı

ALÇAK VE ŞEREFSİZSİNİZ
"Deprem bölgesindekiler buraya bir gelsin... Sizler alçak ve şerefsizsiniz. Gittiniz oyunuzu ona verdiniz.

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14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen depremzedelere küfür yağdırdı | Yakalama kararı çıkarıldı

Bunu Erdoğan'a oy verenlere diyorum. Ben sizin evlatlarınıza yaşıtlarınıza acıyorum.

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14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen depremzedelere küfür yağdırdı | Yakalama kararı çıkarıldı

"HARAM ZIKKIM OLSUN"
Ben Almanya'da dönerciyim. Kendi cebimden size 12 bin Euro para gönderdim. Zıkkım olsun! Erdoğan'a oy verenler haram zıkkım olsun."