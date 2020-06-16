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Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan Ayşe Altuntaş olayında son dakika gelişmesi! 334 gün sonra...

Müge Anlı’da aranan Ayşe Altuntaş olayında son dakika gelişmesi! 334 gün sonra...

Müge Anlı'da 334 gündür aranan Ayşe Altuntaş olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 18 Temmuz 2019 günü evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Ayşe Altuntaş'ın en son hem kuzeni hem sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. İkilinin birlikte sık sık gittiği Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki ormanlık alana yoğunlaştırılan arama çalışmaları sonuç verdi. Ayşe Altuntaş ve Mehmet Taşdelen'i defalarca ormanlık alanda gördüğünü ileri süren görgü tanığının anlattıkları sonrası, Mehmet Altuntaş ile birlikte iki kişi gözaltına alındı. İşte 16 Haziran 2020 Salı günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 12:05
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Müge Anlı’da aranan Ayşe Altuntaş olayında son dakika gelişmesi! 334 gün sonra... GALERİ DEVAM EDİYOR

Müge Anlı canlı yayınında Ayşe Altuntaş olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ayşe Altuntaş olayında 334 gün sonra beklenen haber geldi.

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Müge Anlı’da aranan Ayşe Altuntaş olayında son dakika gelişmesi! 334 gün sonra...

18 Temmuz günü sabahın erken saatlerinden evinden çıkmasının ardından hem kuzeni hem sevgilisi olan Mehmet Taşdelen'le görüşen Ayşe Altuntaş, bu görüşme sonrası ortadan kaybolmuştu. İkilinin sık sık gittiği Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki ormanlık alana yoğunlaştırılan arama çalışmaları sonucu bölgede çobanlık yapan bir görgü tanığına ulaşılmıştı.

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Müge Anlı’da aranan Ayşe Altuntaş olayında son dakika gelişmesi! 334 gün sonra...

MEHMET TAŞDELEN GÖZALTINA ALINDI!

Görgü tanığının anlattıkları sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği yetkilileri gerçekleştirdikleri gece operasyonuyla, Mehmet Taşdelen'le birlikte biri kadın iki kişi daha gözaltına alındı.

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Müge Anlı’da aranan Ayşe Altuntaş olayında son dakika gelişmesi! 334 gün sonra...

GÖRGÜ TANIĞI 11 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ayşe Altuntaş'ın kaybolmasından 11 ay sonra ortaya çıkan sürpriz görgü tanığı, ikiliyi defalarca ormanlık bölgede gördüğünü ve genelde ikindi namazı vakti geldiklerini belirtti. Mehmet Taşdelen'in önce namaz kıldığını ardından Ayşe Altuntaş ile uygunsuz halde gördüğünü belirten çoban, "Kendi kendime '5 dk önce namaz kılıyorlardı şimdi ne alaka böyle uygunsuz' dedim" sözleri ile dikkat çekti. Ayrıca Mehmet Altuntaş'ın işaret ettiği yerle çobanın ikiliyi gördüğü yerin aynı olmadığı ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da aranan Ayşe Altuntaş olayında son dakika gelişmesi! 334 gün sonra...

MÜGE ANLI'DAKİ AYŞE ALTUNTAŞ OLAYI NEDİR?

Eşiyle resmi olarak ayrılmasalar da kızıyla birlikte yaşayan Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz sabahı saat 5 civarında İstanbul Sultangazi'deki kızının evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Annesini bulmak için Müge Anlı'ya katılan Fadime, annesinin teyzesinin oğlu olan Mehmet Taşdelen'den şüphelendiğini söyledi.