12 Eylül 2022, Pazartesi
Müge Anlı’da aranan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat’tan kahreden haber! Kötü kokudan anlaşıldı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat'tan kahreden haber geldi. Evinin bulunduğu bölgede oynadığı sırada kaybolan Ömer Halis, 3 gün süren arama çalışmaları sonucu dün akşam 25 kilometre uzaklıktaki su tahliye kuyusunda bulundu. Ömer Halis Polat, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Giriş Tarihi: 12.09.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 13:58
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