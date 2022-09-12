Müge Anlı’da aranan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat’tan kahreden haber! Kötü kokudan anlaşıldı

SU TAHLİYE KUYUSUNDA BULUNDU

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çocuğun tahliye sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve dalgıç polis ekiplerinden yardım isteyerek, arama çalışması başlattı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından dron ve arama kurtarma köpeği ile sulama kanalı, arazi ve mahalledeki evlerde arama yapıldı.