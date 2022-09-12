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Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat’tan kahreden haber! Kötü kokudan anlaşıldı

Müge Anlı’da aranan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat’tan kahreden haber! Kötü kokudan anlaşıldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat'tan kahreden haber geldi. Evinin bulunduğu bölgede oynadığı sırada kaybolan Ömer Halis, 3 gün süren arama çalışmaları sonucu dün akşam 25 kilometre uzaklıktaki su tahliye kuyusunda bulundu. Ömer Halis Polat, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 12.09.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 13:58
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Müge Anlı’da aranan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat’tan kahreden haber! Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Ömer Halis Polat'tan 3 gün sonra kahreden haber geldi.

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Müge Anlı’da aranan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat’tan kahreden haber! Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı

Olay, 8 Eylül'de Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerindeki kırsal Köseköy Mahallesi'nde meydana geldi.

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Müge Anlı’da aranan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat’tan kahreden haber! Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı

İddiaya göre, akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu bölgede oynayan Ömer Halis Polat kayboldu.

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Müge Anlı’da aranan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat’tan kahreden haber! Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı

Polat'a ulaşamayan ailesi, çevrede ve komşularda yaptıkları aramada çocuğu bulamayınca, durumu jandarmaya bildirdi. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen aile aldıkları acı haberle yıkıldı.

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Müge Anlı’da aranan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat’tan kahreden haber! Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı

SU TAHLİYE KUYUSUNDA BULUNDU

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çocuğun tahliye sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve dalgıç polis ekiplerinden yardım isteyerek, arama çalışması başlattı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından dron ve arama kurtarma köpeği ile sulama kanalı, arazi ve mahalledeki evlerde arama yapıldı.