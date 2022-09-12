Gözde 'hayırsever iş insanı' Eren Şar 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u da dolandırmaya çalışmış!
'Hanımağa' lakaplı eski polis Güniz Akkuş, soruşturma ve dava dosyalarını kapatmayı vaat eden Eren Şar tarafından dolandırılmaya çalıştığını öne sürmüştü. Akkuş'un mağdur ve şikayetçi olarak jandarmada alınan ifadesi ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 12.09.2022
14:18 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
14:18
Eski polis memuru Güniz Akkuş çete kurup eğlence mekânlarını haraca bağladığı iddiasıyla birçok suçtan yargılanmış, suç dünyasında 'hanımağa' lakabıyla tanınmaya başlanmıştı. Bu kez ise dolandırıcılık çetesinin mağduru olarak gündeme geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dava ve soruşturma dosyalarını kapatmayı vaad ederek, para aldıkları vatandaşları dolandıran Eren Şar liderliğindeki suç örgütü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dava açmıştı.
Savcılığın iddianamesinde, kendisini "hayırsever işadamı" olarak tanıtan Eren Şar'ın komiser Serhan Mustafa Korkmaz ve Kemal Çimen ile birlikte suç örgütünü yönettiği; şarkıcı Ufuk Şenel'in aralarında olduğu 5 kişinin de örgüt üyesi olduğu öne sürülmüştü. Çete lideri Eren Şar'ın dolandırmaya çalıştığı kişiler arasında 'hanımağa' lakaplı eski polis Güniz Akkuş da vardı.
KENDİSİNİ SÜREKLİ BÖYLE TANITIYORDU
Eren Şar'dan şikayetçi olan Güniz Akkuş'un ifadesi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alındı.
Akkuş'a öncelikle şüpheli Eren Şar ile bağlantısının ne olduğu sorularak bu kişi ile ilgili bildiklerini anlatması istendi. Akkuş, "Yaklaşık 2-3 yıl önce bir arkadaşım vasıtası ile bir yerde otururken Eren Şar isimli kişi ile tanıştım. Bir süre kendisi ile sohbet ettik, kendisini sürekli öven, egolu bir insandı. Bana sürekli olarak siyasi liderlerle, bürokratlarla, paşalarla ve emniyette üst düzey görevli kişilerle görüştüğünü, bunlarla arasının çok iyi olduğunu, kendisinin her türlü işi halledebilecek bir kapasitesinin olduğunu söylüyordu ve birçok önemli isimle çekilmiş fotoğrafını göstererek kendisini kanıtlamaya çalışıyordu.