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Haberler Galeri Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Canlı yayında ortalık karıştı! DJ Gezgin’in cansız bedeni nerede?

Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Canlı yayında ortalık karıştı! DJ Gezgin’in cansız bedeni nerede?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın cinayeti bir kez daha masaya yatırıldı. Karahan'ın ablası Fatma Karadağ ile damadı canlı yayında birbirine girdi. Taraflar birbirini suçlarken Muammer Bey kayınvalidesi Fatma Karadağ hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.08.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 12:56
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Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Canlı yayında ortalık karıştı! DJ Gezgin’in cansız bedeni nerede?

Manisa'da yaşayan ve DJ Gezgin olarak tanınan Mehmet Karahan, 4 yıl önce sırra kadem bastı. O günden sonra kendisinden haber alınamadı.

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Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Canlı yayında ortalık karıştı! DJ Gezgin’in cansız bedeni nerede?

MÜGE ANLI YENİDEN EKRANLARA DÖNDÜ

Ablası Fatma Karadağ ise Müge Anlı ile Tatlısert'e katıldı. Eski sevgilisi Cemal'in, kardeşini öldürdüğünü anlattı.

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Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Canlı yayında ortalık karıştı! DJ Gezgin’in cansız bedeni nerede?

"Kardeşimin cesedini çiçek gibi suladık" sözleri ise milyonları şaşkına uğrattı.

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Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Canlı yayında ortalık karıştı! DJ Gezgin’in cansız bedeni nerede?

MÜGE ANLI'DA 'DJ GEZGİN CİNAYETİ' GÜNDEME TAŞINDI

15. sezonuyla yeniden ekrana dönen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Karahan cinayeti bir kez daha masaya yatırıldı.

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Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Canlı yayında ortalık karıştı! DJ Gezgin’in cansız bedeni nerede?

FATMA KARADAĞ ESKİ SEVGİLİSİNİ SUÇLADI

Fatma Karadağ bugünkü canlı yayında cesedin yerinin bulunmasını istedi ve yine eski sevgilisi Cemal'i suçladı.