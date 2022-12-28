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Müge Anlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Arif Gökçe'nin oğlu duyduklarına daha fazla dayanamadı

Müge Anlı'daki Arif Gökçe olayında yumruklar havada uçuştu! 17 Aralık'ta sırra kadem basan kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan Sinan ve Kadir'le ilgili yayına gelen ihbarlar çileden çıkardı. Arife Gökçe'nin kardeşi Hamide Eroğlu kardeşinden önce kendisinin kaçırılmaya çalışıldığını, bu yüzden evinden taşınmak zorunda kaldığını söylemesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Teyzesinin de taciz edildiğini öğrenen Tufan Gökçe Sinan'a yumrukla saldırdı. İşte Müge Anlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 28.12.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 13:16
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Müge Anlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Arif Gökçe’nin oğlu duyduklarına daha fazla dayanamadı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Arife Gökçe'nin öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulurken kayıp kadının kardeşinden gelen telefon stüdyoyu karıştırdı. İşte yaşananlar...

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Müge Anlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Arif Gökçe’nin oğlu duyduklarına daha fazla dayanamadı

Beş çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta Tokat'ta sırra kadem bastı. Eşinin öldürüldüğünden şüphelenen Fikri Gökçe ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

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Müge Anlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Arif Gökçe’nin oğlu duyduklarına daha fazla dayanamadı

Fikri Bey, aynı köyde yaşadıkları Sinan isimli kişinin eşine cinsel içerikli mesajlar atarak rahatsız ettiğini anlattı. İddiaların odağındaki Sinan'ın Arife Hanım'ın oğullarından birinin sınıf arkadaşı olduğu anlaşıldı. Öte yandan Sinan'ın Arife Gökçe dışında birçok kadına mesaj attığı ortaya çıktı.

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Müge Anlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Arif Gökçe’nin oğlu duyduklarına daha fazla dayanamadı

Sinan'ın kardeşi Serap Bayrak ise bugünkü canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Serap Hanım, "Kardeşim bana 'Çirkin mesajları Kadir ile birlikte attık' dedi. 7 24 Kadir Sinan ile kalıyormuş.

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Müge Anlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Arif Gökçe’nin oğlu duyduklarına daha fazla dayanamadı

Allah onu bildiği gibi yapsın utanmaz. Kadir kafasına vurdu dedin ya! Benim yüreğim sızlıyor. Günlerdir ağlıyorum" dedi.