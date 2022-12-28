28 Aralık 2022, Çarşamba
Yıllardır izini sürüyordu… Görüntülerken elleri titredi! Belgeselleri aratmayan anlar Türkiye’den
Tunceli'de yaklaşık 20 yıldır dağcılık ve doğa fotoğrafçılığı yapan İsmail Ateş (45), 15 yıldır izini sürdüğü, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan hayvanı doğal ortamında yakından görüntüledi.
Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 11:39
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