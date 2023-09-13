Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Polis ekipleri Birsen Polat için harekete geçti! Yasaklı madde, şantaj, alıkoyma…

45 yaşındaki Birsen Polat, 59 gün önce Ankara'da ortadan kaybolmuştu. İstanbul'daki evine dönmek için kardeşlerinin yanından ayrılan Polat'tan bir daha haber alınamamıştı. Kızı Derya'nın Müge Anlı yayınında yaptığı çağrı üzerine iyi olduğu haberini yollayan Birsen Polat'ın zorla tutulduğu iddiası gündeme gelmişti. Canlı yayına bağlanan bir tanığın sözleri ise emniyet güçlerini harekete geçirdi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...