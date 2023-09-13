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Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Polis ekipleri Birsen Polat için harekete geçti! Yasaklı madde, şantaj, alıkoyma…

45 yaşındaki Birsen Polat, 59 gün önce Ankara'da ortadan kaybolmuştu. İstanbul'daki evine dönmek için kardeşlerinin yanından ayrılan Polat'tan bir daha haber alınamamıştı. Kızı Derya'nın Müge Anlı yayınında yaptığı çağrı üzerine iyi olduğu haberini yollayan Birsen Polat'ın zorla tutulduğu iddiası gündeme gelmişti. Canlı yayına bağlanan bir tanığın sözleri ise emniyet güçlerini harekete geçirdi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 13.09.2023 14:33
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Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Polis ekipleri Birsen Polat için harekete geçti! Yasaklı madde, şantaj, alıkoyma…

İki çocuk annesi Birsen Polat, 16 Temmuz Pazar günü Ankara'da kayboldu. Daha öncede bir kaç kez evden kaçtığı öğrenilen kadının nerede olduğunu merak eden kızı Derya, canlı yayında annesine sitem etti.

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Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Polis ekipleri Birsen Polat için harekete geçti! Yasaklı madde, şantaj, alıkoyma…

Annesinin son zamanlarda ruh halinde değişiklikler olduğunu belirten genç kız, gizli bir telefonu bulunduğundan şüphelendiklerini söyledi.

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Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Polis ekipleri Birsen Polat için harekete geçti! Yasaklı madde, şantaj, alıkoyma…

Canlı yayında şoke edici bir gelişme yaşandı. Derya'nın bir akrabası Müge Anlı'yı arayıp, Derya'nın teyzesini annesinin aradığını söyleyip 'ben iyiyim beni aramalarına gerek yoktu' dediğini söyledi. Annesi Birsen Polat yayında arandığı fakat ulaşılmadığı bilgisini Müge Anlı verdi.

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Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Polis ekipleri Birsen Polat için harekete geçti! Yasaklı madde, şantaj, alıkoyma…

İkinci telefon detayı ile ilgili de bilgi veren yakını, o numaranın Polat tarafından sık sık kullanıldığını ifade etti.

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Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Polis ekipleri Birsen Polat için harekete geçti! Yasaklı madde, şantaj, alıkoyma…

Bu gelişmeler üzerine gözyaşlarını tutamayan Derya, canlı yayında annesine seslendi: