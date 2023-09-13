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Canlı yayında 2 uzaylının cesedi sergilendi! Yemin ederek açıkladılar

ABD Temsilciler Kongresi'nde 3 eski asker ve istihbarat uzmanının yeminli ifadelerinde UFO'ların varlığını dile getirmeleri ve dünya dışı varlıkların dünyaya geldiğini söylemeleri sonrası UFO gündemi daha önemli bir hale geldi. Dünyanın dört bir yanından tanımlanamayan uçan cisimler ve dünya dışı varlıklara dair deliller paylaşılmaya başlanırken, bunlardan en önemli ve belki de en şok edeni, Meksika'da yaşandı.

Giriş Tarihi: 13.09.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 13:56
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Canlı yayında 2 uzaylının cesedi sergilendi! Yemin ederek açıkladılar

Uzun süredir UFO çalışmaları yapan ve Güney Amerika'da girilmedik yer bırakmayan Meksikalı gazeteci Jaime Maussan, çalışmalarının meyvesini almaya başlıyor. Uzun süredir yapılan çalışmalar sonrası iki uzaylı cesedi Meksika kongresinde yayımlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Canlı yayında 2 uzaylının cesedi sergilendi! Yemin ederek açıkladılar

DÜNYA DIŞI VARLIKLAR CANLI YAYINDA SERGİLENDİ

Meksika'da gerçekleşen kongrede gazeteci Jaime Maussan, iki tane dünya dışı varlık olarak tanımladığı, normal insandan küçük canlıların cesedini tanıttı. Peru'nun And Dağlarına yayılmış Cusco şehrinde bulunan cesetler, tahmin edildiği üzere bin yıllıklar. Bilim insanları ve gazeteciler kongreye katılırken, tüm dünyanın gözü bu yayındaydı.

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Canlı yayında 2 uzaylının cesedi sergilendi! Yemin ederek açıkladılar

"CESETLER İNSAN DEĞİL"

Yeminli ifade veren Maussan, Meksika hükümeti ve ABD'li yetkililere bu iki varlığın ne olduğu ve hangi türle alakalı olduğunu bulmalarını istedi. UFO uzmanı olarak tanımlanan Maussan, "İki ceset dünyaya ait değil. Bizimle aynı yaşamsal evrimi geçirmemişler." Açıklamalarında bulundu.

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Canlı yayında 2 uzaylının cesedi sergilendi! Yemin ederek açıkladılar

MADENLERDE BULUNDULAR

UFO uzmanı iki cesedin bir UFO kazası ya da kalıntıları içinde değil, su yosunları içerisinde bulunduğunu dile getirdi.

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Canlı yayında 2 uzaylının cesedi sergilendi! Yemin ederek açıkladılar