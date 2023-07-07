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Müge Anlı ortaya çıkardığı Palu davasında yeni gelişme! Tuncer Ustael ile ilgili flaş talep

Türkiye'nin kanını donduran Palu ailesi davasında mütalaa açıklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme oturan ve içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile herkes tarafından konuşuldu. 5 kişinin beraat ettiği davada Cumhuriyet savcısı, "çocuğu kasten öldürme" suçundan sanıklardan Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. İşte Palu ailesi davasında yaşanan yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.07.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 16:27
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Müge Anlı ortaya çıkardığı Palu davasında yeni gelişme! Tuncer Ustael ile ilgili flaş talep

Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürüldüğü iddiasına ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu Tuncer Ustael ile tutuksuz sanık teyzesi Emine Ustael, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

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Müge Anlı ortaya çıkardığı Palu davasında yeni gelişme! Tuncer Ustael ile ilgili flaş talep

TUNCER USTAEL'E MÜBBET İSTEMİ

Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, "çocuğu kasten öldürme" suçundan Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, sanıklar Ayşe, Hava, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael'in delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

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Müge Anlı ortaya çıkardığı Palu davasında yeni gelişme! Tuncer Ustael ile ilgili flaş talep

Sanık Ustael'in "çocuğun cinsel istismarı" suçundan beraatini isteyen cumhuriyet savcısı, sanıklar Ayşe, İsa ve Hava Palu ile Emine Ustael hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçlarından suç duyuru yapılması talebinde bulundu.

Söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, mütalaaya kısmen iştirak ettiklerini belirterek, sanıkların üst hadden cezalandırılmasını istediklerini iletti.

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Müge Anlı ortaya çıkardığı Palu davasında yeni gelişme! Tuncer Ustael ile ilgili flaş talep

Tutuksuz sanık avukatları da beraat talebine yönelik mütalaaya katıldıklarını söyledi. Suç duyurusunda bulunulması talebini kabul etmediklerini dile getiren avukatlar, müvekkillerinin beraatlerini, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise lehe olan hususların kullanılmasını istedi.

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Müge Anlı ortaya çıkardığı Palu davasında yeni gelişme! Tuncer Ustael ile ilgili flaş talep

DURUŞMA 19 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Tuncer Ustael'in avukatı da mahkumiyete yönelik mütalaaya katılmadıklarını bildirerek, müvekkilinin beraatini talep etti. Söz verilen sanık Tuncer Ustael, mütalaayı anlayamadığını dile getirdi. Sanık Emine Ustael ise kendilerine iftira atıldığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi.

Ustael'in tutukluluk halinin devamını, duruşmaya katılmayan bir sanık avukatına esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.