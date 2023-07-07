07 Temmuz 2023, Cuma
İstanbullu vatandaşın sabrı taştı İBB'ye isyan etti! Metrobüs yolunda bitmeyen çile| Bu kez de...
İstanbul'da metrobüs yollarında bozulmalar meydana geldi. Mevcut yolunun erimesiyle özellikle, Okmeydanı-Perpa kısmında yıpranan asfaltın çukurlaşmalar oluşturduğu, metrobüslerin yıpranmış yollardan geçişleri esnasında sallandığı görüldü. İstanbullu vatandaşlar ise CHP'li İBB'ye isyan etti: Belli noktalarda yolculuk esnasında zıplıyor otobüs. Yolun bakımından çok da memnun değiliz.
Giriş Tarihi: 07.07.2023 16:01
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