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Haberler Galeri İstanbullu vatandaşın sabrı taştı İBB'ye isyan etti! Metrobüs yolunda bitmeyen çile| Bu kez de...

İstanbullu vatandaşın sabrı taştı İBB'ye isyan etti! Metrobüs yolunda bitmeyen çile| Bu kez de...

İstanbul'da metrobüs yollarında bozulmalar meydana geldi. Mevcut yolunun erimesiyle özellikle, Okmeydanı-Perpa kısmında yıpranan asfaltın çukurlaşmalar oluşturduğu, metrobüslerin yıpranmış yollardan geçişleri esnasında sallandığı görüldü. İstanbullu vatandaşlar ise CHP'li İBB'ye isyan etti: Belli noktalarda yolculuk esnasında zıplıyor otobüs. Yolun bakımından çok da memnun değiliz.

Giriş Tarihi: 07.07.2023 16:01
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İstanbullu vatandaşın sabrı taştı İBB’ye isyan etti! Metrobüs yolunda bitmeyen çile| Bu kez de...

İstanbul'da toplu taşımada kilit rol üstlenen metrobüs yolunda bozulmalar yaşandı.

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İstanbullu vatandaşın sabrı taştı İBB’ye isyan etti! Metrobüs yolunda bitmeyen çile| Bu kez de...

Özellikle Okmeydanı-Perpa bölgesinde eriyen asfalt nedeniyle oluşan çukurlaşmalardan dolayı yolcular zor anlar yaşadı. İşe giderken kullandıkları metrobüsün yolunda meydana gelen bozulmalar nedeniyle zor anlar yaşayan yolcular, isyan bayrağını açtı.

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İstanbullu vatandaşın sabrı taştı İBB’ye isyan etti! Metrobüs yolunda bitmeyen çile| Bu kez de...

Yolculardan Seher Özyurt, "Yolda giderken sürekli hareketlilik, bir iniş çıkış, sürekli kasis varmış gibi hissediyoruz. Çalışmalar olduğu zaman yolcu açısından yoğunluk oluyor kalabalık aynı şekilde devam ediyor. Trafiksiz olması açısından çocuklarımızla olduğumuz zaman metrobüsü tercih ediyoruz, yoğunluk azaltılırsa, yollara bakım yapılırsa çok iyi olur" ifadesini kullandı.

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İstanbullu vatandaşın sabrı taştı İBB’ye isyan etti! Metrobüs yolunda bitmeyen çile| Bu kez de...

Yolculardan Serhat Çelik ise "Metrobüsü aralıklı olarak kullanıyorum genelde işe giderken minibüs kullanıyorum. Belli noktalarda yolculuk esnasında zıplıyor otobüs. Yolun bakımından çok da memnun değiliz, bakımların yapılması lazım" diye dert yandı.

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İstanbullu vatandaşın sabrı taştı İBB’ye isyan etti! Metrobüs yolunda bitmeyen çile| Bu kez de...

İBB KENDİNİ BÖYLE SAVUNMAYA KALKTI!

İBB ise 'Beyaz Yol' uygulamasında Cevizlibağ-Yenibosna arası tamamlandığını hattın Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz ve Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri güzergahında yenileme çalışmalarına başladığı açıkladı. Çift yönlü toplam 42 kilometrelik yol sökülerek 'Beyaz Yol' ile kaplanacağı vurgulandı.