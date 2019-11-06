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Müge Anlı Nalan Şimşek'in oğlunun anlattığı yeri buldu! İşte çatlak desenli o duvar

Müge Anlı canlı yayında Nalan Şimşek'in küçük oğlunun ifadesinde bahsettiği yer gösterildi. ATV'nin önemli yüzlerinden Müge Anlı, "Askerler gördüm. Çatlak gri duvarlar vardı" sözleriyle ifade veren Nalan Şimşek'in küçük oğlunun söz ettiği yeri bulduklarını belirtti. Askeri alan bölgesi olduğu için çevre bölgenin tam detaylı gösterilmediği yerin görüntüleri, Müge Anlı canlı yayınında gösterildi. İşte Müge Anlı'nın Nalan Şimşek'in oğlunun ifadesindeki yeri gösterdiği anlar...

Giriş Tarihi: 06.11.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 12:06
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Müge Anlı Nalan Şimşek'in oğlunun anlattığı yeri buldu! İşte çatlak desenli o duvar

Müge Anlı canlı yayınında Nalan Şimşek'in küçük oğlunun ifadelerinde bahsettiği yerin bulunduğu açıklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında söz konusu bölge gösterildi. Müge Anlı, askeri bölge olduğu için çevresel olarak net gösterilemeyeceğini belirtelerek görüntüleri yayınladı.

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Müge Anlı Nalan Şimşek'in oğlunun anlattığı yeri buldu! İşte çatlak desenli o duvar

Nalan Şimşek'in küçük oğlu, "Askerler görmüştüm. Duvarlar gri ve çatlaktı. Ama arabayı orada bırakıp daha uzak bir yere gömdük. Oraya değil" demişti.

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Müge Anlı Nalan Şimşek'in oğlunun anlattığı yeri buldu! İşte çatlak desenli o duvar

Müge Anlı canlı yayında Nalan Şimşek'in oğlunun söz ettiği yerin bulunduğunu söyledi.

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Müge Anlı Nalan Şimşek'in oğlunun anlattığı yeri buldu! İşte çatlak desenli o duvar

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

ATV ekranlarında önce gündüz ve sonra akşam çekilen görüntüler yayınlandı. Küçük çocuğun zannettiği gibi duvarların çatlak olarak algılanması gayet normal.

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Müge Anlı Nalan Şimşek'in oğlunun anlattığı yeri buldu! İşte çatlak desenli o duvar

Nalan Şimşek'in öldürülüp gömüldüğü düşünülen ormanlık alan.