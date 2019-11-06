06 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili duaları neler? Mevlid Kandili ibadetleri neler?

Mevlid Kandili için kısa bir süre kaldı. İslam aleminin en önemli günlerinden olan Mevlid Kandili için Müslümanların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Mevlid Kandili gecesini dualarla, ibadetlerle ihya etmek isteyen müminler, "Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili duaları neler? Mevlid Kandili ibadetleri neler?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili duaları neler? Mevlid Kandili ibadetleri neler? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.11.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 11:37
  • 1
  • 18
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili duaları neler? Mevlid Kandili ibadetleri neler?

Hicri Rebiülevvel ayına girildi. Rebiülevvel ayının ilk Cuma namazı bugün kılındı. Bilindiği üzere Hicri Rebiülevvel ayının 11. gecesinde Mevlid Kandili idrak ediliyor. Mevlid Kandili, İslam alemi için çok büyük öneme sahip. Mevlid Kandili'ni ibadetler ve dualarla geçirmek isteyenler tarihi araştırmaya başladı. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili duaları neler? Mevlid Kandili ibadetleri neler? İşte Mevlid Kandili ile ilgili bilgiler...

  • 2
  • 18
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili duaları neler? Mevlid Kandili ibadetleri neler?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Hicri Rebiülevvel ayının 11. gününde Mevlid-i Şerif idrak edilecek. 8 Kasım Cuma günü Mevlid Kandili idrak edilecek. Cuma namazında günün önemine dair hutbe okunacak.

  • 3
  • 18
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili duaları neler? Mevlid Kandili ibadetleri neler?

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid Kandili Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum günüdür. Peygamber efendimizin Rebiülevvel ayının 11. günü dünyaya geldiği biliniyor.

Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir. Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

  • 4
  • 18
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili duaları neler? Mevlid Kandili ibadetleri neler?

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

  • 5
  • 18
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili duaları neler? Mevlid Kandili ibadetleri neler?

Mevlid Kandili bütün insanlığa sevgi, rahmet, huzur ve barış getirsin. Sevgili Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olsun.