Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili duaları neler? Mevlid Kandili ibadetleri neler?
Mevlid Kandili için kısa bir süre kaldı. İslam aleminin en önemli günlerinden olan Mevlid Kandili için Müslümanların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Mevlid Kandili gecesini dualarla, ibadetlerle ihya etmek isteyen müminler, "Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili duaları neler? Mevlid Kandili ibadetleri neler?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili duaları neler? Mevlid Kandili ibadetleri neler? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 06.11.2019 11:33Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 11:37