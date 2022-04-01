01 Nisan 2022, Cuma
Müge Anlı ile Türkiye’nin tanık olduğu Osman Küçük cinayetinde itiraf! Baltayla canice katledilmişti: İtiraf geldi
Müge Anlı'daki Osman Küçük cinayetinde katil gün yüzüne çıktı! 58 yaşındaki Küçük, Urla'da balta ile canice katledildi. Ağustos ayından bu yana katili aranan Osman Küçük cinayetinde son dakika haberi geldi. Küçük'ün oğlu ve kızının Müge Anlı'da yüzleştiği anlar Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Agresif hareketleri ve ifadeleri ile dikkatleri üzerine çeken Batuhan, babasının alnına 'adam değilsin' yazdığı iddiası ile akıllarda kalmıştı. Osman Küçük cinayetinde kayıp arkadaş maktül değil katil çıktı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 01.04.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 15:54
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