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Haberler Galeri Müge Anlı ile Türkiye’nin tanık olduğu Osman Küçük cinayetinde itiraf! Baltayla canice katledilmişti: İtiraf geldi

Müge Anlı ile Türkiye’nin tanık olduğu Osman Küçük cinayetinde itiraf! Baltayla canice katledilmişti: İtiraf geldi

Müge Anlı'daki Osman Küçük cinayetinde katil gün yüzüne çıktı! 58 yaşındaki Küçük, Urla'da balta ile canice katledildi. Ağustos ayından bu yana katili aranan Osman Küçük cinayetinde son dakika haberi geldi. Küçük'ün oğlu ve kızının Müge Anlı'da yüzleştiği anlar Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Agresif hareketleri ve ifadeleri ile dikkatleri üzerine çeken Batuhan, babasının alnına 'adam değilsin' yazdığı iddiası ile akıllarda kalmıştı. Osman Küçük cinayetinde kayıp arkadaş maktül değil katil çıktı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 01.04.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 15:54
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Müge Anlı ile Türkiye’nin tanık olduğu Osman Küçük cinayetinde itiraf! Baltayla canice katledilmişti: İtiraf geldi

Müge Anlı'daki baltalı katliamda itiraf geldi! Urla'da baltayla canice öldürülmüştü, katil bakın kim çıktı...

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Müge Anlı ile Türkiye’nin tanık olduğu Osman Küçük cinayetinde itiraf! Baltayla canice katledilmişti: İtiraf geldi

Olay, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Urla ilçesi Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi'nde meydana gelmişti.

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Müge Anlı ile Türkiye’nin tanık olduğu Osman Küçük cinayetinde itiraf! Baltayla canice katledilmişti: İtiraf geldi

Vatandaşların ağır bir koku geldiği yönünde ihbarı üzerine polis ekipleri, bölgeye intikal etti.

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Müge Anlı ile Türkiye’nin tanık olduğu Osman Küçük cinayetinde itiraf! Baltayla canice katledilmişti: İtiraf geldi

BALTALI SALDIRIDA FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptığı kontroller neticesinde boş bir evde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti. Şahsın öldüğü ve cesedin 58 yaşındaki Osman Küçük'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Küçük'ün baltalı saldırıya uğradığı ve bu nedenle öldüğü belirlendi.

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Müge Anlı ile Türkiye’nin tanık olduğu Osman Küçük cinayetinde itiraf! Baltayla canice katledilmişti: İtiraf geldi

POLİS AYLARCA ARADI

Öte yandan cinayete ilişkin soruşturmaya ilişkin polis ekipleri, Osman Küçük'ün arkadaşı Cafer İ.'yi her yerde aramaya başladı. Aylardır firari durumda olan cinayet şüphelisi Cafer İ.'nin adresini tespit eden polis, hemen harekete geçti.