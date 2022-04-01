HaberlerGaleriBu yıl teravih namazı kılınacak mı? 2022 cemaatle camilerde teravih namazı kılınacak mı? Diyanet'ten son dakika açıklaması
Bu yıl teravih namazı kılınacak mı? 2022 cemaatle camilerde teravih namazı kılınacak mı? Diyanet'ten son dakika açıklaması
Bu yıl teravih namazı kılınacak mı? Koronavirüs salgı nedeniyle son iki yıldır ülkemizd cami ve mescitlerde teravih namazı kılınmamıştı. Kovid-19 ile mücadele kapsamında normalleşme sürecine giren Türkiye'de teravih namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı araştırılmaya başlandı. Teravih namazı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, bu yıl teravih namazı kılınacak mı? 2022 cemaatle camilerde teravih namazı kılınacak mı? İşte cevaplar...