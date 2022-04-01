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Haberler Galeri Bu yıl teravih namazı kılınacak mı? 2022 cemaatle camilerde teravih namazı kılınacak mı? Diyanet'ten son dakika açıklaması

Bu yıl teravih namazı kılınacak mı? 2022 cemaatle camilerde teravih namazı kılınacak mı? Diyanet'ten son dakika açıklaması

Bu yıl teravih namazı kılınacak mı? Koronavirüs salgı nedeniyle son iki yıldır ülkemizd cami ve mescitlerde teravih namazı kılınmamıştı. Kovid-19 ile mücadele kapsamında normalleşme sürecine giren Türkiye'de teravih namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı araştırılmaya başlandı. Teravih namazı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, bu yıl teravih namazı kılınacak mı? 2022 cemaatle camilerde teravih namazı kılınacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:52
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Bu yıl teravih namazı kılınacak mı? 2022 cemaatle camilerde teravih namazı kılınacak mı? Diyanet’ten son dakika açıklaması

Bu yıl teravih namazı kılınacak mı? On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor. Heyecanla beklenen Ramazan'a ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bu yıl camilerde teravih namazının kılınıp kılınmayacağını araştırmaya başladı. Kovid-19 nedeniyle son iki yıldır camilerde kılınmayan teravih namazı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Peki, bu yıl teravih namazı kılınacak mı? 2022 cemaatle camilerde teravih namazı kılınacak mı? İşte merak edilenler...

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Bu yıl teravih namazı kılınacak mı? 2022 cemaatle camilerde teravih namazı kılınacak mı? Diyanet’ten son dakika açıklaması

TERAVİH NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır."

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Bu yıl teravih namazı kılınacak mı? 2022 cemaatle camilerde teravih namazı kılınacak mı? Diyanet’ten son dakika açıklaması

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN, HANGİ GÜN KILINACAK?

Bu yıl Ramazan'ın ilk teravih namazı 01 Nisan Cuma günü kılınacak.

01 Nisan'ı 02 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif başlayacak.

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Bu yıl teravih namazı kılınacak mı? 2022 cemaatle camilerde teravih namazı kılınacak mı? Diyanet’ten son dakika açıklaması

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Peygamber Efendimiz teravihi cemaatle kıldırdıkları zaman 8 rek'at olarak kıldırmışlar, Ashâb da evlerinde bu namazı 20 rek'ata tamamlamışlardır. 20 rek'atın tamamının mescidde kılınmaya başlaması, Hz. Ömer zamanından itibarendir. O günden beri de 20 rekat olarak camilerde kılınmıştır.

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Bu yıl teravih namazı kılınacak mı? 2022 cemaatle camilerde teravih namazı kılınacak mı? Diyanet’ten son dakika açıklaması

* Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek'atlar halinde kılmaktır. Yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek'atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır. 6 rek'atta bir selâm vererek de kılınabilir.

Teravihi iki rek'atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek'at birden kılmak da mümkündür. Ancak gece namazlarını 8 rek'attan çok olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan teravihi de bu tarzda kılmamalıdır.