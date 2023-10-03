Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Palu ailesi davasında karar verildi! Tuncer ve Emine Ustael'den mahkeme heyetine beddua

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Palu ailesi konusu Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile herkes tarafından konuşuldu. Kocaeli'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayıyla ilgili yargılanan Palu ailesi ve damatları Tuncer Ustael hakkında karar çıktı. Son sözleri sorulan Tuncer ve Emine Ustael ise mahkeme heyetine beddua etti.

Giriş Tarihi: 03.10.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 16:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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