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Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Palu ailesi davasında karar verildi! Tuncer ve Emine Ustael'den mahkeme heyetine beddua

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Palu ailesi davasında karar verildi! Tuncer ve Emine Ustael'den mahkeme heyetine beddua

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Palu ailesi konusu Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile herkes tarafından konuşuldu. Kocaeli'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayıyla ilgili yargılanan Palu ailesi ve damatları Tuncer Ustael hakkında karar çıktı. Son sözleri sorulan Tuncer ve Emine Ustael ise mahkeme heyetine beddua etti.

Giriş Tarihi: 03.10.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 16:59
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Palu ailesi davasında karar verildi! Tuncer ve Emine Ustael’den mahkeme heyetine beddua

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili en son 7 Eylül 2021 tarihinde 6 sanıklı dava görülmüş ve karar verilmişti. Sanık Tuncer Ustael'e Meryem Tahnal'ı 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan ise 3 yıl hapis cezası verilmişti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Palu ailesi davasında karar verildi! Tuncer ve Emine Ustael’den mahkeme heyetine beddua

Diğer sanıklardan İsa Palu, Havva Palu ve Ayşe Palu ise 'kasten öldürmeye yardım etme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Emine Ustael'e 12,5 yıl hapis, o dönem yaşı küçük olan Fatih Palu'ya ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Palu ailesi davasında karar verildi! Tuncer ve Emine Ustael’den mahkeme heyetine beddua

O dönem Fatih Palu ve Havva Palu tahliye edilirken, diğer sanıklar tutuklu yargılanmaya devam etmişti. Onanmak üzere Yargıtay'a gönderilen dosya, 31 Mart'ta karara çıkmıştı. Yargıtay, tutuklu bulunan İsa Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael'in tahliyelerine karar verirken, Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet cezasını onamıştı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Palu ailesi davasında karar verildi! Tuncer ve Emine Ustael’den mahkeme heyetine beddua

Yargıtay, kararı tekrardan bozdu. Olayla ilgili duruşma Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar İsa Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael, Havva Palu, tutuklu sanık Tuncer Ustael ve taraf avukatları katıldı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Palu ailesi davasında karar verildi! Tuncer ve Emine Ustael’den mahkeme heyetine beddua

Sanıklar hakkında yeniden mütalasını açıklayan cumhuriyet Savcısı, Tuncer Ustael'in 'kasten öldürme' suçundan, diğer sanıkların ise 'kasten öldürmeye yardım etmek suretiyle iştirak etmek' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.