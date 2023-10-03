7 yaşındaki çocuğa zorla alkol içirdi! İfadesi pes dedirtti
İstanbul'da bir düğüne giden Fatih İ., yasak olmasına rağmen alkol aldı. Bu sırada sokaktan geçen 7 yaşındaki B.C.Ç.'ye zorla alkol vermeye çalıştı. O anları da sosyal medyadan paylaştı… Polis ekiplerince gözaltına alınan Fatih İ.'nin savunması pes dedirtti.
Giriş Tarihi: 03.10.2023
16:31
İğrenç olay, önceki akşam İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Akşam saatlerinde bir düğünde bir grup genç, yasak olmasına rağmen sokak ortasında alkol aldı. Ardından bir çocuğa alkol içirdikleri anları, cep telefonları ile kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Videonun sosyal medyada hızla yayılması ve tepki toplaması üzerine polis ekipleri düğmeye bastı. Yapılan çalışmalar sonucunda küçük çocuğa alkol içirdiği belirlenen Fatih İ. İsimli şahıs, dün Başakşehir'de bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklandı. Cezaevine yollandı.
SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
Mahallede berber olduğu öğrenilen şüpheli Fatih İ.'nin savcılıktaki ifadesi şaşkınlık yarattı. Fatih İ., "B.C.Ç.'yi mahalleden tanıyorum. Düğünü olduğunu gördüm ve katıldım. Düğünde alkol almaya başladım. B.C.Ç.'yi ve yanındakileri tanımam sebebiyle kendilerine para verdim.
Çocuk ve yanındaki arkadaşı benden alkol istedi. Ben vermeyince ısrar etti. Ben de kırılmaması için alkol şişesini temizleyip içine soda doldurarak ona verdim. Sodayı içerek yere tükürdü. Görüntüyü kimin çektiğini bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
"KAÇMAYA ÇALIŞTIM BENİ YAKALADI"
Polis, zorla alkol içirilen 7 yaşındaki B.C.Ç.'nin de ifadesini aldı. B.C.Ç, ifadesinde şunları anlattı: O akşam akrabamızın düğününe gittim. Düğünde eğlenirken bir adam elinde bulunan içecek şişesinin kapağını açarak önce kendisi içti, daha sonra beni tutup ağzıma dayayarak içirmeye çalıştı. Ben o esnada kaçmaya çalıştım. Fakat daha sonra beni tekrar yakalayarak şişeyi ağzıma dayayıp içirdi. Ben hemen yere tükürdüm. Bu içeceğin tadını bilmiyorum. Fakat tadı benim ağzımı yaktı, acı bir tat bıraktı ve midemi bulandırdı. Daha önce kola ve gazoz içtim. Bu adamın bana içirdiği içeceğin tadı kola ve gazoza benzemiyor. Şikayetçi olup olmamam konusunda babama sorulmasını istiyorum