7 yaşındaki çocuğa zorla alkol içirdi! İfadesi pes dedirtti

"KAÇMAYA ÇALIŞTIM BENİ YAKALADI"

Polis, zorla alkol içirilen 7 yaşındaki B.C.Ç.'nin de ifadesini aldı. B.C.Ç, ifadesinde şunları anlattı: O akşam akrabamızın düğününe gittim. Düğünde eğlenirken bir adam elinde bulunan içecek şişesinin kapağını açarak önce kendisi içti, daha sonra beni tutup ağzıma dayayarak içirmeye çalıştı. Ben o esnada kaçmaya çalıştım. Fakat daha sonra beni tekrar yakalayarak şişeyi ağzıma dayayıp içirdi. Ben hemen yere tükürdüm. Bu içeceğin tadını bilmiyorum. Fakat tadı benim ağzımı yaktı, acı bir tat bıraktı ve midemi bulandırdı. Daha önce kola ve gazoz içtim. Bu adamın bana içirdiği içeceğin tadı kola ve gazoza benzemiyor. Şikayetçi olup olmamam konusunda babama sorulmasını istiyorum