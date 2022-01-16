Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayetten kılıç çıktı | İtiraf ettiler

Son dakika haberine göre: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Şen kardeşler cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hatay'da yaşadıkları evlerinde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen, 8 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Şüpheler kardeşlerin bakıcısı Emel Cengiz üzerinde toplanırken bulunan telefon sinyalleri sonrası gerçek ortaya çıktı. Korkunç cinayet ile ilgili itiraf geldi.

Giriş Tarihi: 16.01.2022 06:47 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 06:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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