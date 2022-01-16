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Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayetten kılıç çıktı | İtiraf ettiler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayetten kılıç çıktı | İtiraf ettiler

Son dakika haberine göre: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Şen kardeşler cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hatay'da yaşadıkları evlerinde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen, 8 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Şüpheler kardeşlerin bakıcısı Emel Cengiz üzerinde toplanırken bulunan telefon sinyalleri sonrası gerçek ortaya çıktı. Korkunç cinayet ile ilgili itiraf geldi.

Giriş Tarihi: 16.01.2022 06:47 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 06:47
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayetten kılıç çıktı | İtiraf ettiler

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Şen kardeşlerin ölümüyle ilgili çok önemli gelişme yaşandı. Korkunç cinayetten 15 ay sonra beklenen itiraf geldi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayetten kılıç çıktı | İtiraf ettiler

Yaşadıkları evde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen kardeşler, 8 Ekim 2020'de hayatını kaybetti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayetten kılıç çıktı | İtiraf ettiler

Kardeşlerle birlikte yaşayan bakıcıları Emel Cengiz baş şüpheli haline gelirken evden çalınan telefonların nerede olduğu uzun süre bulunamadı. Olaydan 6 ay sonra telefonların wifi ile sinyal verdiği ortaya çıktı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayetten kılıç çıktı | İtiraf ettiler

AKRABASI ÇIKTI

JASAT evden çalınan 3 telefonun satıldığını tespit etti ve bir şüpheli ailenin uzaktan akrabası çıktı. Telefonları satan ve aracı olan kişiler gözaltına alındı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayetten kılıç çıktı | İtiraf ettiler

İTİRAF ETTİ

Canlı yayında, şüpheli S.S.'nin jandarmadaki ifadelerinde "Cinayetin işlendiği gece M.M. ile birlikte Şen kardeşlerin evlerine gittik ve sadece kafalarına vurduk" dediği aktarıldı.