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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük değişiklik! Canlı yayında kavuşanlar için…

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2 ay ekranlardan uzak kalan Müge Anlı, 1 Haziran Pazartesi günü yayınlanan canlı yayın ile ekranlara geri döndü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla yıllardır kayıpları bulan, faili meçhul cinayetleri aydınlatan Müge Anlı, seyircisiyle yeniden kavuştu. Stüdyoda koronavirüse karşı alınan tedbirler ise dikkat çekti. Yıllar sonra programda kavuşanların koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde birbirlerine sarılabilmesi için ilginç bir çözüm buldu. O çözümü Müge Anlı canlı yayında 'manevi kızım' dediği stüdyo şefi Sevcan'a sarılarak uygulamalı olarak gösterdi. İşte sosyal medyada gündem olan o önlem...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 15:06
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük değişiklik! Canlı yayında kavuşanlar için…

Müge Anlı'nın koronavirüs tedbirleri nedeniyle ekranlara verdiği ara bugün son buldu. Yeniden izleyiciler karşısına çıkan Müge Anlı, programda yapılan değişiklikleri de izleyicilerle paylaştı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük değişiklik! Canlı yayında kavuşanlar için…

Müge Anlı yıllar sonra programda kavuşanların, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde birbirlerine sarılabilmesi için ilginç bir çözüm buldu. Anlı o çözümü 'manevi kızım' dediği ekip arkadaşı yaptı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük değişiklik! Canlı yayında kavuşanlar için…

Bir süredir pandemi nedeniyle ekrana gelmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, ekrana dönüşünde izleyicilerini ve program partnerlerini ne kadar özlediğini belirtti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük değişiklik! Canlı yayında kavuşanlar için…

Müge Anlı programda ayrıca programında kavuşanların koronavirüs önlemleri çerçevesinde birbirine 'mesafeli' olarak sarılabilmesi için de bir çözüm buldu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük değişiklik! Canlı yayında kavuşanlar için…

Stüdyonun ortasından inen sarılma brandasının devreye girdiği programda ilk denemeyi Müge Anlı ve 'manevi kızım' dediği stüdyo şefi Sevcan ile uygulamalı olarak gösterdi.