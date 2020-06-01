Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük değişiklik! Canlı yayında kavuşanlar için…

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2 ay ekranlardan uzak kalan Müge Anlı, 1 Haziran Pazartesi günü yayınlanan canlı yayın ile ekranlara geri döndü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla yıllardır kayıpları bulan, faili meçhul cinayetleri aydınlatan Müge Anlı, seyircisiyle yeniden kavuştu. Stüdyoda koronavirüse karşı alınan tedbirler ise dikkat çekti. Yıllar sonra programda kavuşanların koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde birbirlerine sarılabilmesi için ilginç bir çözüm buldu. O çözümü Müge Anlı canlı yayında 'manevi kızım' dediği stüdyo şefi Sevcan'a sarılarak uygulamalı olarak gösterdi. İşte sosyal medyada gündem olan o önlem...