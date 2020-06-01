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Haberler Galeri BİM marketlerde Waffle ve Pancake sürprizi! 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM marketlerde Waffle ve Pancake sürprizi! 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM marketlerde salı günü indirimleri belli oldu. Yarın itibarıyla raflarda yerini alacak BİM indirimleri gıda ürünlerinden oluşuyor. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı katalogda, Waffle Yap ve Pancake Yap ürünleri dikkat çekiyor. BİM müşterilerinin merakla araştırdığı 2 Haziran kataloğunu sayfamızda derledik. Güncel indirimlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM market indirimleri neler? BİM'de hangi ürünler olacak? İşte 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 14:48
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BİM marketlerde Waffle ve Pancake sürprizi! 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da salı günü indirimleri dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinin yer aldığı BİM kataloğunda hangi ürünlerin olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM marketlerde Waffle ve Pancake sürprizi! 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (2 HAZİRAN 2020)

Osmancık Pirinç

• 5 kg

  • 3
  • 12
BİM marketlerde Waffle ve Pancake sürprizi! 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (2 HAZİRAN 2020)

Efsane
Tam Buğday Unu

• 2 kg

  • 4
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BİM marketlerde Waffle ve Pancake sürprizi! 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (2 HAZİRAN 2020)

Kappadokia
Siyah Nohut / Siyah Pirinç Siyez Bulguru / Beluga Mercimek

• 500 g

  • 5
  • 12
BİM marketlerde Waffle ve Pancake sürprizi! 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (2 HAZİRAN 2020)

Kappadokia
Siyez / Kavılca / Mor Buğday / Dinkel Unu

• 1 kg