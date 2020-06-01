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BİM marketlerde Waffle ve Pancake sürprizi! 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM marketlerde salı günü indirimleri belli oldu. Yarın itibarıyla raflarda yerini alacak BİM indirimleri gıda ürünlerinden oluşuyor. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı katalogda, Waffle Yap ve Pancake Yap ürünleri dikkat çekiyor. BİM müşterilerinin merakla araştırdığı 2 Haziran kataloğunu sayfamızda derledik. Güncel indirimlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM market indirimleri neler? BİM'de hangi ürünler olacak? İşte 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 01.06.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 14:48
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