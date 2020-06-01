BİM marketlerde Waffle ve Pancake sürprizi! 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da salı günü indirimleri dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinin yer aldığı BİM kataloğunda hangi ürünlerin olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...