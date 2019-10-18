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Müge Anlı Gülümser Bulut olayında 2 cinayet arasındaki benzerlikle şaşkına döndü! Yine aynı kişi mi?
Müge Anlı canlı yayında Gülümser Bulut cinayetini araştırırken, 1999 yılında işlenen bir cinayet hakkında bilgi aldı. Nilgün Kırlı'nın 1999'da evinde öldürüldüğünü açıklayan kardeşi Volkan Kırlı, olayı anlattı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı'ya canlı yayında her şeyi anlatan Volkan Kırlı, ablası Nilgün Kırlı ve Gülümser Bulut cinayetinin benzerliklerini anlattı. Müge Anlı ve Türkiye'yi şaşkına çeviren cinayetin detayları Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayınında işlenmeye devam ediyor. İşte Müge Anlı'daki Gülümser Bulut olayındaki son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 10:12
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