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Müge Anlı Gülümser Bulut olayında 2 cinayet arasındaki benzerlikle şaşkına döndü! Yine aynı kişi mi?

Müge Anlı canlı yayında Gülümser Bulut cinayetini araştırırken, 1999 yılında işlenen bir cinayet hakkında bilgi aldı. Nilgün Kırlı'nın 1999'da evinde öldürüldüğünü açıklayan kardeşi Volkan Kırlı, olayı anlattı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı'ya canlı yayında her şeyi anlatan Volkan Kırlı, ablası Nilgün Kırlı ve Gülümser Bulut cinayetinin benzerliklerini anlattı. Müge Anlı ve Türkiye'yi şaşkına çeviren cinayetin detayları Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayınında işlenmeye devam ediyor. İşte Müge Anlı'daki Gülümser Bulut olayındaki son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 10:12
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Müge Anlı Gülümser Bulut olayında 2 cinayet arasındaki benzerlikle şaşkına döndü! Yine aynı kişi mi?

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde de gündem Gülümser Bulut cinayeti. Volkan Kırlı'nın canlı yayına bağlanması ve 1999 yılında ablasının katledilmesini anlatması üzerine gözler Yunus Kahraman'a çevirdi. Müge Anlı iki cinayet arasındaki benzerlikleri öğrendiği anda şaşkına döndü. İşte idamla yargılanan Yunus Kahraman ve iki cinayet arasındaki tüm gerçekler...

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Müge Anlı Gülümser Bulut olayında 2 cinayet arasındaki benzerlikle şaşkına döndü! Yine aynı kişi mi?

GÜLÜMSER BULUT'UN KIZINDAN ŞÜPHELENDİLER

Annesi Glümser Bulut'un cansız bedeni Hatice Hanım'ın yattığı çekyatın altında bulundu. Hatice Bulut annesinin katili olarak gözaltına alındı ve tam 7 ay hapis yattı. Müge Anlı'ya çıkan Gülümser Bulut'un kardeşi yeniden Hatice Bulut'u suçladı. Hatice Bulut Müge Anlı'ya kendi isteğiyle bağlanarak açıklamalarda bulundu.

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Müge Anlı Gülümser Bulut olayında 2 cinayet arasındaki benzerlikle şaşkına döndü! Yine aynı kişi mi?

Gülümser Bulut'un kardeşi, "Korkuma kapıyı pencereyi kilitleyip yatıyorum' demişti. Kimden korkacak kızı Hatice'den korkuyor. Hatice ben ablamın katilinin bulunmasını istiyorum. Elini kolunu sallayarak gezsin istemiyorum. Eğer sen de istiyorsan gel beraber arayalım." İfadelerini kullandı.

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Müge Anlı Gülümser Bulut olayında 2 cinayet arasındaki benzerlikle şaşkına döndü! Yine aynı kişi mi?

Hatice hanım ise "Ben kaçmıyorum ki. Siz sürekli beni suçluyorsunuz ama ben bir şey yapmadım. Ben de annemin katilinin bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Müge Anlı, "Ben bir araya gireyim. Biz Hatice Hanım'ı arıyorduk o bizi aradı ve konuşmak istedi. Hatice Hanım kaçmıyor dediği gibi. Kendisi katılıp konuşmak istedi" dedi.

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Müge Anlı Gülümser Bulut olayında 2 cinayet arasındaki benzerlikle şaşkına döndü! Yine aynı kişi mi?

MÜGE ANLI'YI ŞOKE EDEN GERÇEKLER

Gülümser Bulut cinayetiyle yargılanan bir diğer kişi de Yunus Kahraman. Yunus Kahraman, arkadaşının ablasını canice öldürmüş ve 15 yıl hapis yatmış. Müge Anlı canlı yayınan gelen telefon bağlantısı ile tüm gerçekler ortaya çıktı.