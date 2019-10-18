Çiğ köftede büyük hile! Çok önemli uyarı...

BİBER YERİNE KİREMİT TOZU, SALÇA YERİNE KETÇAP

Özellikle son dönemlerde bazı üreticilerin çiğ köfteyi ucuza mal etmek için insan sağlığını tehdit eden malzemeler kullandığını söyleyen Aktulum şöyle devam etti: "Köfte birbirini tutsun daha kolay yoğrulsun diye toz şeker katanlar oluyor. Salça yerine ketçap kullanılıyor hem ucuz hem de bağımlılık yapıyor.