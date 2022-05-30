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Haberler Galeri Müge Anlı çözdü! Damadı Uğur Kahraman'ı katleden kayınpederden dehşete düşüren ifadeler: Kafasına sıktım, gözlerime baktı bir kahve doldurup içtim

Müge Anlı çözdü! Damadı Uğur Kahraman'ı katleden kayınpederden dehşete düşüren ifadeler: Kafasına sıktım, gözlerime baktı bir kahve doldurup içtim

İstanbul'un Tuzla ilçesinde Ramazan bayramından önce sırra kadem basan ve günler sonra katledilip cansız bedeni varile konan Uğur Kahraman'ı eski kayınpederinin öldürdüğü ortaya çıktı. Müge Anlı'da sır perdesi kaldırılan vahşette eski kayınpederinin ifadesindeki dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.05.2022 17:16
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Müge Anlı çözdü! Damadı Uğur Kahraman’ı katleden kayınpederden dehşete düşüren ifadeler: Kafasına sıktım, gözlerime baktı bir kahve doldurup içtim

İstanbul Tuzla'da eski damadını katleden ve 2 hafta önce tutuklanan Hüseyin S.'nin ortaya çıkan ifadesi tüyler ürpertti. Olay süreci 27 Nisan'da karakola giden Erdoğan Kahraman, 2 çocuk sahibi 30 yaşındaki oğlu Uğur Kahraman'dan bir gündür haber alamadığını ve hayatında kaygı duyduğunu ifade ederek kayıp başvurusunda bulunması ile başlamıştı.

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Müge Anlı çözdü! Damadı Uğur Kahraman’ı katleden kayınpederden dehşete düşüren ifadeler: Kafasına sıktım, gözlerime baktı bir kahve doldurup içtim

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Başvuru üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis Uğur Kahraman'ın kayıplara karıştığı gün Tuzla'daki evden 13:58'de çıktığı tespit edildi.

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Müge Anlı çözdü! Damadı Uğur Kahraman’ı katleden kayınpederden dehşete düşüren ifadeler: Kafasına sıktım, gözlerime baktı bir kahve doldurup içtim

EN SON KAYINPEDERİ İLE GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

İncelenen güvenlik kamera ve cep telefon kayıtlarına göre Uğur Kahraman, en son eski kayınpederi Hüseyin S. ile görüştüğü tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre Hüseyin S., Uğur Kahraman'ı evinden arabasıyla alıp Tuzla'daki kendi evine götürdüğü ortaya çıkmıştı.

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Müge Anlı çözdü! Damadı Uğur Kahraman’ı katleden kayınpederden dehşete düşüren ifadeler: Kafasına sıktım, gözlerime baktı bir kahve doldurup içtim

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler üzerine polis şüpheli Hüseyin S.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada şüpheli gözaltının son gününde cinayeti itiraf etti.

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Müge Anlı çözdü! Damadı Uğur Kahraman’ı katleden kayınpederden dehşete düşüren ifadeler: Kafasına sıktım, gözlerime baktı bir kahve doldurup içtim

"KAFASINA ATEŞ ETTİM SON KEZ BANA BAKTI BENDE BİR KAHVE DOLDURUP İÇTİM"

Hüseyin S. olay günü eski damadı Uğur Kahraman'ı evinden aldığını söyleyerek "Birlikte eve gittik, torunlarım onların yanında kalıyordu. Arada bir gösteriyordu, o gün beni onları göstermemekle tehdit etti. Sürekli olarak bu tehditleri yapıyordu işlerini hallettiriyordu. Yine tehdit etti, tartışma devam edince, gidip silahı aldım. Bu silahı da daha önce kendisi bana vermişti. Silahla kafasına ateş ettim. Koltuğa düştü. Son kez gözleriyle bana baktı. Bende bir kahve doldurup içtim" dediği öne sürüldü.