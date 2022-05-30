Müge Anlı çözdü! Damadı Uğur Kahraman’ı katleden kayınpederden dehşete düşüren ifadeler: Kafasına sıktım, gözlerime baktı bir kahve doldurup içtim

"KAFASINA ATEŞ ETTİM SON KEZ BANA BAKTI BENDE BİR KAHVE DOLDURUP İÇTİM"

Hüseyin S. olay günü eski damadı Uğur Kahraman'ı evinden aldığını söyleyerek "Birlikte eve gittik, torunlarım onların yanında kalıyordu. Arada bir gösteriyordu, o gün beni onları göstermemekle tehdit etti. Sürekli olarak bu tehditleri yapıyordu işlerini hallettiriyordu. Yine tehdit etti, tartışma devam edince, gidip silahı aldım. Bu silahı da daha önce kendisi bana vermişti. Silahla kafasına ateş ettim. Koltuğa düştü. Son kez gözleriyle bana baktı. Bende bir kahve doldurup içtim" dediği öne sürüldü.