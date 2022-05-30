30 Mayıs 2022, Pazartesi
8 yıldır kayıptı! Öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı
Konya'da 8 yıl önce kaybolan Ramazan Işık'ın (31), av tüfeğiyle öldürülüp, cesedinin yakılarak dağlık araziye bırakıldığı ortaya çıktı. Işık'ın ölümüne ilişkin kan donduran detaylar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği'nin çalışmaları sonucunda ortaya çıktı. Komşusu H.A ile ilişkisi olduğu iddia edilen Işık'ı H.A'nın akrabaları tarafından öldürüldüğü emniyette alınan ifadeler sonrasında doğrulandı.
Giriş Tarihi: 30.05.2022 17:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 17:52
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