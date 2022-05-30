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8 yıldır kayıptı! Öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı

Konya'da 8 yıl önce kaybolan Ramazan Işık'ın (31), av tüfeğiyle öldürülüp, cesedinin yakılarak dağlık araziye bırakıldığı ortaya çıktı. Işık'ın ölümüne ilişkin kan donduran detaylar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği'nin çalışmaları sonucunda ortaya çıktı. Komşusu H.A ile ilişkisi olduğu iddia edilen Işık'ı H.A'nın akrabaları tarafından öldürüldüğü emniyette alınan ifadeler sonrasında doğrulandı.

Giriş Tarihi: 30.05.2022 17:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 17:52
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8 yıldır kayıptı! Öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde 2014'te kaybolan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ramazan Işık'ın kayıp dosyasında çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, daha önce boşandığı eşi ve bağlantılı olduğu 10'a yakın kişinin bilgisine başvurdu.

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8 yıldır kayıptı! Öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı

Ramazan Işık'ın komşusu H.A., ile ilişki olduğu bilgisine ulaşan ekipler, kadın ve akrabalarını teknik takibe aldı. 3 ay süren teknik takibin ardından, yeterli delillere ulaşan polis H.A., ile kayınbiraderleri Yaşar Acar ve Cengiz Acar'ı gözaltına aldı.

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8 yıldır kayıptı! Öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı

Emniyette ifadelerine başvurulan Yaşar Acar ile kardeşi Cengiz Acar, Ramazan Işık'ın yengeleri H.A., ile ilişkisi olduğunu öğrenmeleri nedeniyle, evinin önünden otomobile zorla bindirerek dağlık araziye götürdüklerini söyledi.

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8 yıldır kayıptı! Öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı

Acar kardeşler burada Ramazan Işık'ı av tüfeğiyle öldürüp, yakarak bıraktıklarını itiraf etti.

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8 yıldır kayıptı! Öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde keşif yaparak araziden örnekler alırken, Ramazan Işık'a ait kalıntılara ulaşılamadı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelileri Yaşar Acar ve Cengiz Acar tutuklanarak cezaevine gönderildi.