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Müge Anlı cesedi aranan Satı Ermiş hakkında o detayı açıkladı! Bakın neler bulundu?

Müge Anlı Satı Ermiş dosyasındaki son gelişmeleri ATV ekranlarında açıkladı. Çocuklarının kendisine ulaşamaması üzerine Müge Anlı ve ekibi Satı Ermiş'i aramaya başladı. Yaklaşık 2 haftadır yapılan detaylı incelemeler sonrasında uzman ekipler Satı Ermiş'in cesedini aramaya başladı. Müge Anlı, ATV ekranlarındaki programında herkesin tüylerini ürperten son gelişmeleri aktardı. Müge Anlı Satı Ermiş'in cesedinin arandığı bölgede bulunanları canlı yayında anlattı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Satı Ermiş hakkında yaşananlar.

Giriş Tarihi: 01.10.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 16:38
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Müge Anlı cesedi aranan Satı Ermiş hakkında o detayı açıkladı! Bakın neler bulundu?

Müge Anlı Satı Ermiş dosyasındaki son gelişmeleri ATV ekranlarında açıkladı. Çocuklarının kendisine ulaşamaması üzerine Müge Anlı ve ekibi Satı Ermiş'i aramaya başladı. Yaklaşık 2 haftadır yapılan detaylı incelemeler sonrasında uzman ekipler Satı Ermiş'in cesedini aramaya başladı.

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Müge Anlı cesedi aranan Satı Ermiş hakkında o detayı açıkladı! Bakın neler bulundu?

GÖZLER İNÖZÜ VADİSİ'NDE

Satı Ermiş'in kaybolduğu gün olan 23 Ağustos'ta gelen son telefon sinyali İnözü Vadisi'nden geliyordu. Müge Anlı ekibi bu ormanlık alana giderek canlı bağlantı yaptı. Satı Ermiş'in telefon sinyalinin geldiği İnözü Vadisi'nde, Ermiş'in son görüştüğü kişi olan Mustafa Başkır'ın arazilerinin olduğu öğrenildi.

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Müge Anlı cesedi aranan Satı Ermiş hakkında o detayı açıkladı! Bakın neler bulundu?

SON KONUŞTUĞU KİŞİNİN ARAZİNE YAKI BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI

Mustafa Başkır'ın da arazisinin bulunduğu İnözü Vadisi'nde 23 Ağustos günü büyük bir yangın çıktığı tespit edildi. 60 bin metrekarelik yangının olduğu sırada Uruş'ta evinde olduğunu belirten Mustafa Başkır, yangını nereden öğrendi ve neden arazilerini kontrol etmeye gitmedi? Tüm bu soruların cevabı Müge Anlı'da araştırılırken yaşanan son dakika gelişmesiyle herkes şok oldu.

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Müge Anlı cesedi aranan Satı Ermiş hakkında o detayı açıkladı! Bakın neler bulundu?

POLİS EKİPLERİ GECE BOYUNCA CESET ARADI

Jandarma ekipleri gece boyunca İnözü Vadisi'nde ceset aradı. Bölgede anız yakılmadığını söyleyen halk, daha önce hiç anız yakmak amacıyla da kullanılmadığını belirtti.

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Müge Anlı cesedi aranan Satı Ermiş hakkında o detayı açıkladı! Bakın neler bulundu?

Polis ekipleri Satı Ermiş'in ceset arama çalışmasında bölgede bir şeylerin kazılıp gömüldüğünü tespit etti. Müge Anlı canlı yayında konunun izini sürerken, glen bir telefon bağlantısı herkesi şok etti.