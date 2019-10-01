Müge Anlı cesedi aranan Satı Ermiş hakkında o detayı açıkladı! Bakın neler bulundu?

SON KONUŞTUĞU KİŞİNİN ARAZİNE YAKI BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI

Mustafa Başkır'ın da arazisinin bulunduğu İnözü Vadisi'nde 23 Ağustos günü büyük bir yangın çıktığı tespit edildi. 60 bin metrekarelik yangının olduğu sırada Uruş'ta evinde olduğunu belirten Mustafa Başkır, yangını nereden öğrendi ve neden arazilerini kontrol etmeye gitmedi? Tüm bu soruların cevabı Müge Anlı'da araştırılırken yaşanan son dakika gelişmesiyle herkes şok oldu.