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Müge Anlı cesedi aranan Satı Ermiş hakkında o detayı açıkladı! Bakın neler bulundu?
Müge Anlı Satı Ermiş dosyasındaki son gelişmeleri ATV ekranlarında açıkladı. Çocuklarının kendisine ulaşamaması üzerine Müge Anlı ve ekibi Satı Ermiş'i aramaya başladı. Yaklaşık 2 haftadır yapılan detaylı incelemeler sonrasında uzman ekipler Satı Ermiş'in cesedini aramaya başladı. Müge Anlı, ATV ekranlarındaki programında herkesin tüylerini ürperten son gelişmeleri aktardı. Müge Anlı Satı Ermiş'in cesedinin arandığı bölgede bulunanları canlı yayında anlattı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Satı Ermiş hakkında yaşananlar.
Giriş Tarihi: 01.10.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 16:38
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