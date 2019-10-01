Limonun bir faydası daha ortaya çıktı! Eğer limonun suyunu...

Limon, C vitamini, B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi birçok zengin içeriğe sahip bir Narenciye… Sofralarımızın vazgeçilmezi limonun kilo vermeyi desteklemesinin yanı sıra birçok faydası daha bulunuyor. Limonun suyunu sıkıp içtiğinizde ise bazı dertlerinize deva oluyor. Birçok vitamini barındıran limon suyla karıştırıldığında insan vücudu için çok yararlı bir vitamin haline geliyor. İşte limon ve limon suyunun faydalarını içeren haberimiz…