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Limonun bir faydası daha ortaya çıktı! Eğer limonun suyunu...

Limon, C vitamini, B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi birçok zengin içeriğe sahip bir Narenciye… Sofralarımızın vazgeçilmezi limonun kilo vermeyi desteklemesinin yanı sıra birçok faydası daha bulunuyor. Limonun suyunu sıkıp içtiğinizde ise bazı dertlerinize deva oluyor. Birçok vitamini barındıran limon suyla karıştırıldığında insan vücudu için çok yararlı bir vitamin haline geliyor. İşte limon ve limon suyunun faydalarını içeren haberimiz…

Giriş Tarihi: 01.10.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 11:04
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Limonun bir faydası daha ortaya çıktı! Eğer limonun suyunu...

Limonlu suyun faydaları sadece 'kilo vermeyi destekliyor' ifadesiyle tanımlanamaz. Limonlu suyun faydaları nelerdir?

İşte limonlu suyun faydaları...

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Limonun bir faydası daha ortaya çıktı! Eğer limonun suyunu...

Limonlu suyun faydaları arasında, böbrek taşı ve karaciğer için yaptıkları kesinlikle gözardı edilemez.

İşte Limonlu su içmenin faydaları nelerdir sorusunun cevapları...

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Limonun bir faydası daha ortaya çıktı! Eğer limonun suyunu...

Boğaz ağrısı: Ilık limonlu su içmek boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı olur.

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Limonun bir faydası daha ortaya çıktı! Eğer limonun suyunu...

Kalori alımını azaltır: Limonlu su, şeker oranı yüksek meyve sularına ve içeceklere iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir içecektir.

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Limonun bir faydası daha ortaya çıktı! Eğer limonun suyunu...

Böbrek taşı: Limonlu suyun en temel faydalarından birisi böbrek taşına iyi gelmesi ve onu önlemesi özelliğidir. Normal şekilde böbrek taşları vücuttan çok fazla rahatsızlık vermeden atılır. Ancak bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmada ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltır.