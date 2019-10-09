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Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! Kübra'yı kaçıran akrabası...

Müge Anlı canlı yayınında 18 yaşındaki Kübra'yı kaçıran 50 yaşındaki akrabası Ahmet Akdere hakkındaki detay açıklandı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı, savcıya şikayette bulunan Kübra'nın ifadesi doğrultusunda Ahmet Akdere'nin tutuklandığını duyurdu. Telefonla Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Kübra yaşadıklarını anlattı. Müge Anlı, 18 yaşındaki Kübra'yı dinlerken duygu dolu anlar yaşadı. İşte Müge Anlı canlı yayınında Kübra'nın kaçırılma olayı hakkında anlatılan detaylar. Ahmet Akdere hangi suçlardan tutuklandı?

Giriş Tarihi: 09.10.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 14:16
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Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! Kübra'yı kaçıran akrabası...

Müge Anlı canlı yayınında 18 yaşındaki Kübra'yı kaçıran 50 yaşındaki akrabası Ahmet Akdere hakkındaki detay açıklandı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı, savcıya şikayette bulunan Kübra'nın ifadesi doğrultusunda Ahmet Akdere'nin tutuklandığını duyurdu. Telefonla Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Kübra yaşadıklarını anlattı.

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Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! Kübra'yı kaçıran akrabası...

Müge Anlı, 18 yaşındaki Kübra'yı dinlerken duygu dolu anlar yaşadı. İşte Müge Anlı canlı yayınında Kübra'nın kaçırılma olayı hakkında anlatılan detaylar. Ahmet Akdere hangi suçlardan tutuklandı?

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Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! Kübra'yı kaçıran akrabası...

KÜBRA ÖNCE KENDİ RIZASIYLA KA.TIĞINI SÖYLEDİ

Müge Anlı'nın programının ardından emniyet güçleri 50 yaşındaki Ahmet Akdere ve 18 yaşındaki Kübra'yı buldu. Polislere ifade veren 18 yaşındaki Kübra, kendi rızasıyla kaçtığını söyledi. Kübra'nın korktuğunu anlayan polisler savcılığa gitti.

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Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! Kübra'yı kaçıran akrabası...

Genç Kübra tüm gerçekleri Fatsa Cumhuriyet Başsavcı'na anlattı. Zorla kaçırıldığını ve tehdit edildiğini söyleyen Kübra'nın ifadesi sonrası Ahmet Akdere gözaltına alındı.

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Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! Kübra'yı kaçıran akrabası...

Bu itirafın üzerine savcı 50 yaşındaki Ahmet Akdere'nin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti.