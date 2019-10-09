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Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! Kübra'yı kaçıran akrabası...
Müge Anlı canlı yayınında 18 yaşındaki Kübra'yı kaçıran 50 yaşındaki akrabası Ahmet Akdere hakkındaki detay açıklandı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı, savcıya şikayette bulunan Kübra'nın ifadesi doğrultusunda Ahmet Akdere'nin tutuklandığını duyurdu. Telefonla Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Kübra yaşadıklarını anlattı. Müge Anlı, 18 yaşındaki Kübra'yı dinlerken duygu dolu anlar yaşadı. İşte Müge Anlı canlı yayınında Kübra'nın kaçırılma olayı hakkında anlatılan detaylar. Ahmet Akdere hangi suçlardan tutuklandı?
Giriş Tarihi: 09.10.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 14:16
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