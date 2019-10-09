Ankara Garı önündeki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015'teki terör saldırısının 4'üncü yılında, saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. AA'nın ulaştığı görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ mensubu iki teröristin, Ankara Garı'nın önünde bekleyen kalabalığın arasına karışarak, üzerlerindeki bombayı infilak ettirdikleri anlar yer aldı. Giriş Tarihi: 09.10.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 14:09
"Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için farklı illerden gelen yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırının görüntülerine Anadolu Ajansı (AA) ulaştı.
Saldırıyı gerçekleştirmek için Gaziantep'ten yola çıkan Yunus Emre Alagöz ile kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu terörist, Ankara'ya Gölbaşı ilçesinden giriş yaptı.
Canlı bombaları taşıyan araç saat 09.00 sıralarında Konya Yolu Mevlana Bulvarı'ndaki kameralarca tespit edildi. Yaklaşık 15 dakika sonra araçtan inen teröristler, çevirdikleri taksiyle İnönü Bulvarı üzerinden TBMM önünden geçti.
Bir süre sonra araçtan inen iki saldırgan, TBMM Dikmen Kapısı önünden TBMM Bulvar kapısı ve Akay Kavşağına doğru yan yana yürüdü. Meclis Çankaya Kapısı civarında yine taksiye binen teröristler, Hipodrom Caddesi ile kesişen Ulaştırma Kavşağı'nda araçtan indi.
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Burayı gören kameraların da kadrajına giren canlı bombalar, miting için başka illerden gelerek Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa, aralarında yaklaşık 100 metre olacak şekilde ilerledi. Beyaz tabanlı spor ayakkabı giyen canlı bombanın montunun içindeki bomba düzeneğini elleriyle desteklemesi de kameralara yansıdı.
Saatler 10.04'ü gösterdiğinde teröristlerden Yunus Emre Alagöz üzerindeki bombanın pimini çekti. Patlamadan üç saniye sonra ikinci canlı bomba da üzerindeki bombayı ateşledi.
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Patlamanın etkisiyle alevlerle birlikte giysi parçalarının havaya uçtuğu görüldüğü kayıtlarda, vatandaşların panikle olay yerinden kaçmaya çalıştıkları anlar da kameraya yansıdı. Saldırıda ikisi çocuk 100 kişi hayatını kaybetti, 20'si çocuk 391 kişi de yaralandı.
FAİLLER CEZASIZ KALMADI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.