Ankara Garı önündeki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

"Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için farklı illerden gelen yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırının görüntülerine Anadolu Ajansı (AA) ulaştı.

Saldırıyı gerçekleştirmek için Gaziantep'ten yola çıkan Yunus Emre Alagöz ile kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu terörist, Ankara'ya Gölbaşı ilçesinden giriş yaptı.