BİZE ULAŞIN
Uçak tuvaletinde şoke eden rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı
Uçakla yolculuk yapanların yaptıkları paylaşımlar rekorlar kırmaya devam ederken, bu kez yayılan görüntü herkesi şoke etti. ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, uçakta seyahat ederken yaşadığı ilginç olayı, sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sporcu rezalet anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Slick'in paylaşıma takipçileri büyük tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 08.10.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 11:02
- 1
- 179
- 2
- 179
- 3
- 179
- 4
- 179
- 5
- 179