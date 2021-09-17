Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Müge Anlı 33 yıl sonra Vedat Alexander’ı annesine kavuşturdu

"EL İLANI BİLE DAĞITTIM"

Şu an 80'li yaşlarda olan Werner- Gerlinde Schlienbecker çiftinin kendilerini alıp Almanya'ya götürdüğünü belirten genç adam "İsmim Alexander oldu ve Hıristiyan olarak yetiştirildik. Zaman zaman o evde ablamla ağır hakaretlere maruz kaldık. Mayıs 2020'den itibaren gerçek ailemi aramaya başladım. Karşıyaka Kaymakamlığı arşiv aramasıyla durumu özetleyen bir bilgi geçti. İzmir'de anne ve babamı bulmak için cami etrafında el ilanları bile dağıttım. Ama bir sonuç elde edemedim. Türk başkonsolosluğundan vatandaşlık haklarından yararlanmamı sağlayan mavi kart çıkarttım. E-Devlet şifresi bile aldım" dedi.