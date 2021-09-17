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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Müge Anlı 33 yıl sonra Vedat Alexander'ı annesine kavuşturdu
Vedat Alexander Schlienbecker, Müge Anlı canlı yayınında 33 yıl sonra annesine kavuştu. Ailesi tarafından camiye bırakılan ve Alman çift tarafından sahip çıkılan Vedat yıllar sonra öz ailesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Annesini bulmak için Müge Anlı'ya çıkan Vedat Alexander Schlienbecker hayaline kavuştu. Türkiye'nin önemli başarılarına imza atan araştırmacı gazetecisi Müge Anlı bir kez daha mucize bir kavuşma gerçekleştirdi.
Giriş Tarihi: 17.09.2021 11:54Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 11:54