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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Müge Anlı 33 yıl sonra Vedat Alexander'ı annesine kavuşturdu

Vedat Alexander Schlienbecker, Müge Anlı canlı yayınında 33 yıl sonra annesine kavuştu. Ailesi tarafından camiye bırakılan ve Alman çift tarafından sahip çıkılan Vedat yıllar sonra öz ailesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Annesini bulmak için Müge Anlı'ya çıkan Vedat Alexander Schlienbecker hayaline kavuştu. Türkiye'nin önemli başarılarına imza atan araştırmacı gazetecisi Müge Anlı bir kez daha mucize bir kavuşma gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 17.09.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 11:54
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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Müge Anlı 33 yıl sonra Vedat Alexander’ı annesine kavuşturdu

1988 yılında İzmir'de cami avlusuna bırakılan Vedat Alexander Schlienbecker ve ablası Müge Anlı canlı yayınına katılarak ailesinin bulunmasını istedi. Müge Anlı 33 yıllık mucizeyi gerçekleştirdi.

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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Müge Anlı 33 yıl sonra Vedat Alexander’ı annesine kavuşturdu

CAMİ AVLUSUNA BIRAKILMIŞTI

1 Mayıs 1986 yılında dünyaya gelen Vedat Alexander Schlienbecker'ın öyküsü izleyicileri ekran başına kilitledi. 33 ailesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Müge Anlı 33 yıl sonra Vedat Alexander’ı annesine kavuşturdu

Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir Karşıyaka'da cami önüne bırakıldıklarını belirten Schlienbecker, "Annem bizi 20 Mayıs 1988'de, saat 22.45 sularında İzmir Karşıyaka'da Mersinli Camisi önüne bırakmış." dedi.

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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Müge Anlı 33 yıl sonra Vedat Alexander’ı annesine kavuşturdu

Ekonomik sıkıntılarından ötürü terk edildiklerini belirten bir notla bulunan iki kardeş, Karşıyaka yetimhanesine bırakıldı. 14 Mayıs 1988'de ise Alman bir çift tarafından evlatlık alındı.

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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Müge Anlı 33 yıl sonra Vedat Alexander’ı annesine kavuşturdu

"EL İLANI BİLE DAĞITTIM"

Şu an 80'li yaşlarda olan Werner- Gerlinde Schlienbecker çiftinin kendilerini alıp Almanya'ya götürdüğünü belirten genç adam "İsmim Alexander oldu ve Hıristiyan olarak yetiştirildik. Zaman zaman o evde ablamla ağır hakaretlere maruz kaldık. Mayıs 2020'den itibaren gerçek ailemi aramaya başladım. Karşıyaka Kaymakamlığı arşiv aramasıyla durumu özetleyen bir bilgi geçti. İzmir'de anne ve babamı bulmak için cami etrafında el ilanları bile dağıttım. Ama bir sonuç elde edemedim. Türk başkonsolosluğundan vatandaşlık haklarından yararlanmamı sağlayan mavi kart çıkarttım. E-Devlet şifresi bile aldım" dedi.