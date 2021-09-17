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Diyarbakır’da kazı çalışmalarında heyecanlandıran keşif: Sandık tipi mezar bulundu

Diyarbakır Ergani'de neolitik dönemin izlerini barındıran Çayönü Höyüğü, arkeolojik kazıla çalışmalarıyla tarihi aydınlatmaya devam ediyor. Kazılarda sandık türü mezarlık içinde pişmiş, çeşitli şekillerde estetik kaplar bulundu.

Giriş Tarihi: 17.09.2021 11:41
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Diyarbakır’da kazı çalışmalarında heyecanlandıran keşif: Sandık tipi mezar bulundu

Diyarbakır Ergani'de neolitik dönemin izlerini taşıyan Çayönü Höyüğü, kazı faaliyetleriyle tarihi aydınlatıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyarbakır’da kazı çalışmalarında heyecanlandıran keşif: Sandık tipi mezar bulundu

10 BİN YIL ÖNCESİNE IŞIK TUTUYOR

Göçebelikten yerleşik hayata ilk geçilen yer olarak bilinen ve tarıma ilk başlanılan yerler arasında bulunan içinde 400'den fazla bireye ait kemik ve kafatasının depolandığı 'Kafataslı Yapı', mozaikli yapı 'Terrazo Binasının' gün ışığına çıkarıldığı höyük, günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önceye tarihlenmesiyle dünya uygarlık tarihi için de büyük önem taşıyor.

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Diyarbakır’da kazı çalışmalarında heyecanlandıran keşif: Sandık tipi mezar bulundu

24 YIL ARANIN ARDINDAN YENİDEN BAŞLANDI

1964 yılında başlatılan, 1991 yılında terör olayları nedeniyle ara verilen ve 24 yıl aranın ardından 4 yıl önce yeniden başlanan arkeolojik kazılar, Prof. Dr. Aslı Erim Özdoğan'ın başkanlığında devam ediyor.

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Diyarbakır’da kazı çalışmalarında heyecanlandıran keşif: Sandık tipi mezar bulundu

SANDIK TİPİ MEZAR BULUNDU

Kazı sahasında incelemede bulunan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, yeni bulunan sandık tipi mezarda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Diyarbakır’da kazı çalışmalarında heyecanlandıran keşif: Sandık tipi mezar bulundu

MÜJDELİ HABER
Arkeolojik kazı alanındaki incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kazı alanında bulunan sandık tipi mezarın kendilerini heyecanlandırdığını ve kazı çalışmalarının devam etmesiyle yeni müjdeler çıkacağını ifade etti. Vali Karaloğlu, "Çayönü Höyüğü insanoğlunun yeryüzünde ilklerinin yaşandığı bir bölge. İnsanoğlunun göçebe hayattan yerleşik hayata, kültürel tarıma Çayönü'nde geçtiği ve Çayönü Höyüğü madencilik tarihinde önemli bir yerde. İlk defa bakır madeninin sıcak ve soğuk olarak işlendiği, dericiliğin belki ilk defa yapıldığı bölgedir Çayönü. Özellikle insanlığın yerleşik hayata geçmesi bakımından çok önemli bir yer. İnşaat teknolojisinin de tarihsel temellerinin bulunduğu bir bölgede hocamız bu sene yeni bir müjde verdi. Dedi ki sandık tipi bir mezar açtık. Çayönü'nü 3 bin yıl daha bugüne yaklaştırdık. Bizler de heyecanlandık, geldik gördük. İçerisinde pişmiş farklı formlarda çok ince, zarif, estetik kapların bulundu. İçerisinde ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Açıldığında onları da öğreneceğiz. Bizim bütün amacımız, Diyarbakır'ı tarihiyle, kültürüyle, medeniyet değerleriyle hak ettiği şekilde tekrar insanlığın gündemine taşımak istiyoruz" diye konuştu.