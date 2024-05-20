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Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Emine Karabulut'tan şoke eden istek...

Türkiye'de haftalarca konuluşan Şaban Ataş cinayeti Müge Anlı'da açığa çıktı. Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan cinayeti konuşuyor. Cesedi 53 gün sonra bulunan Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, şoke eden itirafta bulunmuştu. Cinayeti itiraf eden Emine, Burhanettin'in Şaban'a önce beyzbol sopası ile vurduğunu daha sonra ise iple boğduğunu söyledi. Burhanettin ise tüm iddiaları reddetmişti. Müge Anlı bugünkü yayınında konuya ilişkin gelişmeyi duyurdu. Diğer yandan Emine'nin oğlu Mehmet, stüdyoya gelerek açıklamalarda bulundu. Diğer yandan tutuklu olan Emine Karabulut'un istediği şoke etti! İşte Şaban Ataş olayında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 14:42
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Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Emine Karabulut’tan şoke eden istek...

Muğla Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş'ın cesedi 53 gün sonra bulunmuştu. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, cinayeti itiraf etmişti.

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Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Emine Karabulut’tan şoke eden istek...

"ÖNCE İPLE BOĞDU SONRA GÖMDÜ"

"Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" diyen Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi.

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Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Emine Karabulut’tan şoke eden istek...

Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Sarıyer mevkiine giden polisler, üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı.

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Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Emine Karabulut’tan şoke eden istek...

Ataş'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Emine Karabulut’tan şoke eden istek...

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten adam öldürme suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Karabulut, 2 oğlu ve annesi ile Burhanettin Öztürk olman üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.