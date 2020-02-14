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Müge Anlı canlı yayında buldu evlat katili babanın cezası belli oldu! Müge Anlı'da son dakika gelişmesi
Aylar önce ATV ekranlarında Müge Anlı canlı yayınıyla Türkiye'nin gündemine gelen Engin Karakollu cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı canlı yayında Engin Karakollu'nun babasına cinayeti itiraf ettirmişti. Müge Anlı son dakika gelişmesiyle yeniden gündeme geldi. Engin Karakollu'nun babası Arif Karakollu'nun aldığı ceza açıkladı. Baba Arif Karakollu, eşi ve kızının canlı yayından çıkmalarını istemiş ardından ise her şeyi itiraf etmişti. İşte evlat katili babanın cezası.
Giriş Tarihi: 14.02.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 10:19
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