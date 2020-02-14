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Müge Anlı canlı yayında buldu evlat katili babanın cezası belli oldu! Müge Anlı'da son dakika gelişmesi

Aylar önce ATV ekranlarında Müge Anlı canlı yayınıyla Türkiye'nin gündemine gelen Engin Karakollu cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı canlı yayında Engin Karakollu'nun babasına cinayeti itiraf ettirmişti. Müge Anlı son dakika gelişmesiyle yeniden gündeme geldi. Engin Karakollu'nun babası Arif Karakollu'nun aldığı ceza açıkladı. Baba Arif Karakollu, eşi ve kızının canlı yayından çıkmalarını istemiş ardından ise her şeyi itiraf etmişti. İşte evlat katili babanın cezası.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 10:19
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Müge Anlı canlı yayında buldu evlat katili babanın cezası belli oldu! Müge Anlı'da son dakika gelişmesi

Müge Anlı canlı yayınında oğlu Engin Karakollu'yu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu'nun cezası belli oldu. Türkiye gündemin oturan Engin Karakollu cinayetinde acılı anne oğlunu öldüren eşinden şikayetçi olmadı. Oğlunun kendilerine eziyet ettiğini ve eşinin kendini korumak için böyle bir şey yaptığını savunan acılı anne eşi için "Keşke bu kadar ceza almasaydı" dedi.

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Müge Anlı canlı yayında buldu evlat katili babanın cezası belli oldu! Müge Anlı'da son dakika gelişmesi

OĞLUNU NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Oğullarının psikolojik sıkıntıları olduğunu söyleyen Şaziment Karakollu, oğullarının kendisini, eşini ve kızlarını sürekli darp ettiğini bu nedenle kızıyla beraber evlerini terk edip İstanbul'a yerleştiklerini belirtti.

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Müge Anlı canlı yayında buldu evlat katili babanın cezası belli oldu! Müge Anlı'da son dakika gelişmesi

Oğlunu öldüren Arif Karakollu ise Müge Anlı canlı yayınında "Her gün gelip beni tehdit ediyordu. Bana cinsel tacizde bulunacaktı. Kendimi korumak için tüfeğim yatağımın altında yatıyordum. Onu döşünden tek kurşunla vurdum. Hemen öldü. Sonra onu mandıranın kenarına gömdüm. Toprağı 1 metre falan kazdım. Üzerini de samanlarla örttüm. Ben bunlardan önce size başvurup anlatacaktım ama onlar benden önce davrandı. Huzurlu uyuyamıyorum. Pişmanım ama mecbur kaldım." ifadeleriyle cinayeti itiraf etmişti.

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Müge Anlı canlı yayında buldu evlat katili babanın cezası belli oldu! Müge Anlı'da son dakika gelişmesi

CEZASI AÇIKLANDI

Hakim karşısına son kez çıkan Arif Karakollu, "Çok pişmanım, kendimi korumak zorunda kaldığım için oğlumu öldürdüm" dedi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİĞİ O ANLAR

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Müge Anlı canlı yayında buldu evlat katili babanın cezası belli oldu! Müge Anlı'da son dakika gelişmesi

Mahkeme başkanı tarafından duruşmayı takip eden anne Şaziment Karakollu'ya eşinden şikayetçi olup olmadığı soruldu. Anne Şaziment Karakolllu, "Eşimden şikayetçi değilim, ceza almasını istemiyorum" dedi.