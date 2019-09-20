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Müge Anlı Burhan Aykurt'un öldürüldüğünden şüphelendi! Müge Anlı'da son dakika gelişmesi

Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı'da Burhan Aykurt'un cinayete kurban gidip gitmediği konuşuldu. Ağabeyi Mahmut Aykurt hakkındaki iddiaları her geçen gün daha da ileri gidiyor. Telefonla ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan market çalışanı, "Mahmut Bey marketten 23 bin TL'lik alkol çaldı, borcunu kardeşi Burhan 22 bin TL kredi çekerek ödedi" dedi. Akıllar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 19 Eylül'deki programında gelen mesaj geldi. Müge Anlı'ya gelen mesajda, Burhan'ın ağabeyinin borçları ve aralarındaki para kavgasından dolayı konuştuğu bir kadına "Ya o beni ya da ben onu öldüreceğim" dediği hatırlandı. Peki Burhan Aykurt öldürüldü mü?

CANLI YAYINDA CİNAYETLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME - VİDEO

Giriş Tarihi: 20.09.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 14:29
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Müge Anlı Burhan Aykurt'un öldürüldüğünden şüphelendi! Müge Anlı'da son dakika gelişmesi

Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak bir market çalışanını canlı yayına bağladı. Müge Anlı'da Burhan Aykurt'un cinayete kurban gidip gitmediği konuşuldu. Ağabeyi Mahmut Aykurt hakkındaki iddiaları her geçen gün daha da ileri gidiyor. Telefonla ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan market çalışanı, "Mahmut Bey marketten 23 bin TL'lik alkol çaldı, borcunu kardeşi Burhan 22 bin TL kredi çekerek ödedi" dedi. Akıllar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 19 Eylül'deki programında gelen mesaj geldi. Müge Anlı'ya gelen mesajda, Burhan'ın ağabeyinin borçları ve aralarındaki para kavgasından dolayı konuştuğu bir kadına "Ya o beni ya da ben onu öldüreceğim" dediği hatırlandı. Peki Burhan Aykurt öldürüldü mü?

CANLI YAYINDA CİNAYETLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME - VİDEO

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Müge Anlı Burhan Aykurt'un öldürüldüğünden şüphelendi! Müge Anlı'da son dakika gelişmesi

Müge Anlı Burhan Aykurt'u araştırırken, ağabeyi Mahmut Aykurt hakkında şoke eden iddialar öğrendi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan 2 kişi açıklamalarıyla hayrete düşürdü. Gözlerin çevrildiği Mahmut Aykurt iddiaları yalanlarken, Müge Anlı kendisine gelen bir mesajı da okudu.

CANLI YAYINDA CİNAYETLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME - VİDEO

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Müge Anlı Burhan Aykurt'un öldürüldüğünden şüphelendi! Müge Anlı'da son dakika gelişmesi

KADINLARI "BEN MEKAN AÇIYORUM" DİYEREK KANDIRDIĞI İDDİASI

Müge Anlı canlı yayınına ismini vermek istemeyen bir izleyici bağlandı. Telefon bağlandıtısındaki genç kadın Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt hakkında konuştu. Mahmut Aykurt'un internet üzerinden ve telefonlar kadınlar ayarladığını, bu kadınları da yeni açacakları mekanda çalıştıracağını söyledi.

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Müge Anlı Burhan Aykurt'un öldürüldüğünden şüphelendi! Müge Anlı'da son dakika gelişmesi

Canlı yayına bağlanan izleyici Mahmut Aykurt'un kendisine de teklifte bulunduğunu hatta "sen çalışma gel karım ol" dediğini söyledi. Mahmut Aykurt'un sosyal medya hesabı üzerinde de çalışmak isteyen kadınlar için iş ilanı verdiği Müge Anlı tarafından ekranlara getirildi.

CANLI YAYINDA CİNAYETLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME - VİDEO

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Müge Anlı Burhan Aykurt'un öldürüldüğünden şüphelendi! Müge Anlı'da son dakika gelişmesi

Mahmut Aykurt'un kadınlara yakın olmak için çok para harcadığını ifade eden izleyici "Masasındaki kadınlara güzelmiş çirkinmiş önemli değil. İkna etsin yeterli. Masasında birçok kadın otururdu hepsine bir şeyler söylerdi." şeklinde konuştu.