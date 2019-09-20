Müge Anlı Burhan Aykurt'un öldürüldüğünden şüphelendi! Müge Anlı'da son dakika gelişmesi

Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak bir market çalışanını canlı yayına bağladı. Müge Anlı'da Burhan Aykurt'un cinayete kurban gidip gitmediği konuşuldu. Ağabeyi Mahmut Aykurt hakkındaki iddiaları her geçen gün daha da ileri gidiyor. Telefonla ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan market çalışanı, "Mahmut Bey marketten 23 bin TL'lik alkol çaldı, borcunu kardeşi Burhan 22 bin TL kredi çekerek ödedi" dedi. Akıllar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 19 Eylül'deki programında gelen mesaj geldi. Müge Anlı'ya gelen mesajda, Burhan'ın ağabeyinin borçları ve aralarındaki para kavgasından dolayı konuştuğu bir kadına "Ya o beni ya da ben onu öldüreceğim" dediği hatırlandı. Peki Burhan Aykurt öldürüldü mü?

CANLI YAYINDA CİNAYETLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME - VİDEO