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Mucizevi besinler! Sahurda yediğinizde tüm gün tok tutuyor!
Ramazan'da uzun süreli oruç süresinde tok kalabilmek ve susuzluk yaşamamak için sahurda bilinçli bir şekilde yememiz gerekiyor. Özellikle de tok tutan besinler bu konuda bize yardımcı oluyor. Tok kalabilmek adına bu besinlere başvurmak sağlıklı bir oruç süreci geçirmemiz sağlar. Peki bu tok tutan besinler nelerdir? İşte uzun süreli orucu tok bir şekilde geçirmemizi sağlayacak olan tok tutan besinler...
Giriş Tarihi: 01.05.2020 13:51Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 13:55