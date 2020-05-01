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Mucizevi besinler! Sahurda yediğinizde tüm gün tok tutuyor!

Ramazan'da uzun süreli oruç süresinde tok kalabilmek ve susuzluk yaşamamak için sahurda bilinçli bir şekilde yememiz gerekiyor. Özellikle de tok tutan besinler bu konuda bize yardımcı oluyor. Tok kalabilmek adına bu besinlere başvurmak sağlıklı bir oruç süreci geçirmemiz sağlar. Peki bu tok tutan besinler nelerdir? İşte uzun süreli orucu tok bir şekilde geçirmemizi sağlayacak olan tok tutan besinler...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 13:55
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Mucizevi besinler! Sahurda yediğinizde tüm gün tok tutuyor!

Ramazan'da 16 saat oruç süresinde tok kalabilmek ve susuzluk yaşamamak için sahurda bilinçli bir şekilde yememiz gerekiyor. Özellikle de tok tutan besinler bu konuda bize yardımcı oluyor. Tok kalabilmek adına bu besinlere başvurmak sağlıklı bir oruç süreci geçirmemiz sağlar. Peki bu tok tutan besinler nelerdir? İşte 16 saatlik orucu tok bir şekilde geçirmemizi sağlayacak olan tok tutan besinler...

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Mucizevi besinler! Sahurda yediğinizde tüm gün tok tutuyor!

Ramazan ayında oruç tutanların akıllarındaki en önemli sorulardan biri "Sahurda ne yesem?" oluyor. Hem 16 saati aşan oruç süresince tok kalabilmek hem de fazla susamamak için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz.

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Mucizevi besinler! Sahurda yediğinizde tüm gün tok tutuyor!

YUMURTA

Tok tutan yiyecekler denince akla ilk olarak güçlü bir protein kaynağı olan yumurta gelir. Aynı zamanda yağ oranı da düşük olan yumurtayı sahur sofralarınızdan da eksik etmemelisiniz. Sahur için haşlanmış ya da poşe yumurta uygun bir seçim olabilir.

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Mucizevi besinler! Sahurda yediğinizde tüm gün tok tutuyor!

BAKLAGİLLER

Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller hem güçlü birer lif deposu hem de bitkisel protein açısından çok zengin kaynaklar. Humus, piyaz gibi baklagillerle yapılan geleneksel lezzetlere sahur sofralarınızda da yer verebilirsiniz. Eğer baklagilleri doğrudan tüketmek istemezseniz, haşlayıp salatalarınıza ilave ederek salatalarınızın hem lezzetini hem de doyuruculuğunu ve besleyiciliğini artırabilirsiniz.

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Mucizevi besinler! Sahurda yediğinizde tüm gün tok tutuyor!

MUZ

Tok tuttuğu bilinen bir diğer meyve de muz. Potasyum kaynağı olan muzu sahurda yemeğin üzerine tatlı niyetine yiyebilir, süt ve tarçınla bir araya getirip nefis bir smoothie hazırlayarak aynı anda sıvı ihtiyacınızı da karşılayacak bir çözüm elde edebilirsiniz.