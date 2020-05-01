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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri belgelerinde ortaya çıktı! Osmanlı Devleti'nde salgınlarda karantina uygulanmış
Günümüzde dünyanın güçlü devletlerinin koronavirüs salgını nedeniyle başvurmak zorunda kaldığı, şehirlere girişin yasaklanması ve karantina gibi sıkı tedbirlerin 19'uncu yüzyılda Osmanlı Devleti tarafından da uygulanmak zorunda kalındığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri belgelerinde yer alan bilgilere göre; Osmanlı veba ve kolera gibi salgın hastalıkların yayılmasının önüne geçebilmek için Basra, Samarra ve İran'daki Müslümanların hac ziyaretlerini ve Kudüs'e girişleri yasaklama tedbirine başvurmak zorunda kaldı.
Giriş Tarihi: 01.05.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 12:32
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