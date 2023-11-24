Motorlu ünlü Youtuber Oğuzhan Muslu torbacı çıktı! İzmir'de yakalandı

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu'nun kullandığı yarış motosikletinin ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları bir aracın uyuşturucu taşıdığını ve İzmir'e doğru geldiklerini tespit etti.