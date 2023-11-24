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Motorlu ünlü Youtuber Oğuzhan Muslu torbacı çıktı! İzmir'de yakalandı

SON DAKİKA | Motosikletiyle birbirinden tehlikeli videolar çekip sosyal medyada paylaşarak fenomen olan ünlü Youtuber Oğuzhan Muslu, İstanbul'dan İzmir'e motosikletiyle uyuşturucu taşırken yakayı ele verdi. İzmir Narkotik polisleri tarafından gözaltına alınan şahıs ve 2 arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte operasyondan detaylar ve fotoğraflar...

İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 10:28
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Motorlu ünlü Youtuber torbacı çıktı! İzmir’de yakalandı

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu'nun kullandığı yarış motosikletinin ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları bir aracın uyuşturucu taşıdığını ve İzmir'e doğru geldiklerini tespit etti.

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Motorlu ünlü Youtuber torbacı çıktı! İzmir’de yakalandı

YOUTUBER UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan yarış motosikleti ve araçta arama yapan polis ekipleri tarafından, 550 gram metamfetamin, 750 adet ecstasy, 1 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

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Motorlu ünlü Youtuber torbacı çıktı! İzmir’de yakalandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Muslu ve diğer 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Motorlu ünlü Youtuber torbacı çıktı! İzmir’de yakalandı

TEHLİKELİ SÜRÜŞLERİYLE TANINIYOR
Video platformu Youtube'a attığı tehlikeli motosiklet sürüşü videolarıyla tanınan Oğuzhan Muslu, içeriklerinde süratli motosiklet kullanma, polise yakalanmamak için plakasına katlanır düzenek yaptırmakla da izleyicilerin tepkisini çekmişti.

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Motorlu ünlü Youtuber torbacı çıktı! İzmir’de yakalandı