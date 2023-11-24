24 Kasım 2023, Cuma
Motorlu ünlü Youtuber Oğuzhan Muslu torbacı çıktı! İzmir'de yakalandı
SON DAKİKA | Motosikletiyle birbirinden tehlikeli videolar çekip sosyal medyada paylaşarak fenomen olan ünlü Youtuber Oğuzhan Muslu, İstanbul'dan İzmir'e motosikletiyle uyuşturucu taşırken yakayı ele verdi. İzmir Narkotik polisleri tarafından gözaltına alınan şahıs ve 2 arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte operasyondan detaylar ve fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 24.11.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 10:28
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