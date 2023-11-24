24 Kasım 2023, Cuma
Başkan Erdoğan Artvin’de Binali Polat dedeye verdiği doğal gaz sözünü tuttu: Bu hayır sana yeter
Artvin'de 1 yıl önce Yusufeli Barajı için düzenlenen su tutma töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni Yusufeli ilçe merkezi için doğalgaz isteyen 91 yaşındaki Binali Polat'ın talebi yerine getirildi. Polat, Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak "Doğal gazı gönderdin Paşam. Biz de koca Yusufeli'nde ısınıyoruz. Bu hayır sana da yeter bizde de" sözleriyle de dua etti.
Giriş Tarihi: 24.11.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 10:01
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