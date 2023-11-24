24 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Başkan Erdoğan Artvin’de Binali Polat dedeye verdiği doğal gaz sözünü tuttu: Bu hayır sana yeter

Başkan Erdoğan Artvin’de Binali Polat dedeye verdiği doğal gaz sözünü tuttu: Bu hayır sana yeter

Artvin'de 1 yıl önce Yusufeli Barajı için düzenlenen su tutma töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni Yusufeli ilçe merkezi için doğalgaz isteyen 91 yaşındaki Binali Polat'ın talebi yerine getirildi. Polat, Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak "Doğal gazı gönderdin Paşam. Biz de koca Yusufeli'nde ısınıyoruz. Bu hayır sana da yeter bizde de" sözleriyle de dua etti.

Giriş Tarihi: 24.11.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 10:01
  • 1
  • 5
Başkan Erdoğan Artvin’de Binali Polat dedeye verdiği doğal gaz sözünü tuttu: Bu hayır sana yeter

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 22 Kasım 2022'de su tutmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Başkan Erdoğan Artvin’de Binali Polat dedeye verdiği doğal gaz sözünü tuttu: Bu hayır sana yeter

Bir yıl önce yeni Yusufeli ilçe merkezinde düzenlenen törende aynı zamanda evleri baraj suları altında kalan hak sahiplerine evleri teslim edildi.

  • 3
  • 5
Başkan Erdoğan Artvin’de Binali Polat dedeye verdiği doğal gaz sözünü tuttu: Bu hayır sana yeter

Hak sahibi olan 91 yaşındaki Binali Polat, törende Başkan Erdoğan'dan evinin anahtarını aldığı sırada doğal gaz isteğinde bulunurken, yeni ilçeye doğal gaz isteyen Binali Polat'ın isteğini geri çevirmeyen Erdoğan törende dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e talimat vererek "Talimatı verdim. Enerji bakanımız dedi ki biraz yolu uzak. Uzak muzak yok, biz aşığız. Ferhatız dağları deleriz ve ulaşırız" diyerek bir an önce doğal gazın ilçeye verilmesini istemişti.

  • 4
  • 5
Başkan Erdoğan Artvin’de Binali Polat dedeye verdiği doğal gaz sözünü tuttu: Bu hayır sana yeter

Aradan geçen tam bir yıl sonra Yusufeli ilçesine doğalgaz bağlanırken, ilçe sakinleri soğuk havaları doğalgazla karşıladı.

  • 5
  • 5
Başkan Erdoğan Artvin’de Binali Polat dedeye verdiği doğal gaz sözünü tuttu: Bu hayır sana yeter

"BU HAYIR SANA DA YETER BANA DA"
1 yıl önce düzenlenen törende Başkan Erdoğan'dan yeni ilçe merkezi için doğal gaz talebinde bulunan Binali dede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek "Doğal gazı gönderdin Paşam. Biz de koca Yusufeli'nde ısınıyoruz. Bu hayır sana da yeter bana da. Ölmeden doğal gazı kullanmak da nasip oldu" diyerek kendisine hem dua hem teşekkür etti.