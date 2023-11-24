Başkan Erdoğan Artvin’de Binali Polat dedeye verdiği doğal gaz sözünü tuttu: Bu hayır sana yeter

"BU HAYIR SANA DA YETER BANA DA"

1 yıl önce düzenlenen törende Başkan Erdoğan'dan yeni ilçe merkezi için doğal gaz talebinde bulunan Binali dede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek "Doğal gazı gönderdin Paşam. Biz de koca Yusufeli'nde ısınıyoruz. Bu hayır sana da yeter bana da. Ölmeden doğal gazı kullanmak da nasip oldu" diyerek kendisine hem dua hem teşekkür etti.