Mona Lisa’nın Gizemi Çözüldü! Tarihi Tablonun Arkasında Yatan Sır...

Jeoloji ve Botanik Ayrıntılarının Önemi

Pizzorusso, Lecco'daki kayaların kireçtaşı olduğunu ve Leonardo'nun resimlerindeki kayaların benzer renk tonlarına sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca merkezi figürlerin etrafındaki peyzajın bitki örtüsü ve jeolojisi üzerine yaptığı analizler, bu tartışmayı daha da alevlendiriyor. Louvre'daki versiyonda görülen bitki örtüsünün mükemmel olduğunu, ancak Londra versiyonundaki bitkilerin bazılarının doğada bulunmadığını ifade ediyor.