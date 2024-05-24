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Mona Lisa'nın Gizemi Çözüldü! Tarihi Tablonun Arkasında Yatan Sır...

Leonardo da Vinci'nin efsanevi eseri Mona Lisa'nın ardındaki manzaranın gizemi, uzun süren tartışmalara ve spekülasyonlara konu olmuştu. Bazı sanat tarihçileri, bu manzaranın tamamen hayali ve idealize edilmiş olduğunu savunurken, diğerleri ise İtalya'nın belirli yerleriyle çeşitli bağlantılar olduğunu iddia etmişlerdi. Ancak sonunda, bu gizemli manzaranın çözüldüğüne dair işaretler ortaya çıkmış olabilir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 08:35
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Mona Lisa’nın Gizemi Çözüldü! Tarihi Tablonun Arkasında Yatan Sır...

Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü eseri Mona Lisa'nın arka planındaki manzara uzun yıllardır sanat tarihçileri arasında büyük bir tartışma konusu olmuştur. Bazı uzmanlar bu manzaranın tamamen hayali ve idealize edildiğini savunurken, diğerleri ise İtalya'nın belirli yerlerini yansıttığı konusunda ısrar ediyorlar.

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Mona Lisa’nın Gizemi Çözüldü! Tarihi Tablonun Arkasında Yatan Sır...

Ann Pizzorusso'nun İddiaları ve Yeni Bulgular

Yabancı kaynaklarda yer alan habere göre, jeolog ve Rönesans sanatı uzmanı Ann Pizzorusso, Mona Lisa'nın arka planında İtalya'nın kuzeyindeki Como Gölü kıyısında bulunan Lecco bölgesinin özelliklerini gördüğünü iddia ediyor. Pizzorusso, tablodaki köprüyü, sıradağları ve gölü, Lecco'da 14. yüzyıldan kalma Azzone Visconti köprüsü, bölgeye bakan güneybatı Alpleri ve Garlate Gölü ile karşılaştırarak benzerliklerin inkar edilemez olduğunu belirtiyor.

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Mona Lisa’nın Gizemi Çözüldü! Tarihi Tablonun Arkasında Yatan Sır...

Diğer Teoriler ve Spekülasyonlar

2011 yılında ortaya atılan başka bir teoride ise, tablodaki bir köprü ve yolun kuzey İtalya'daki küçük bir kasaba olan Bobbio'ya ait olduğu öne sürülmüştü.

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Mona Lisa’nın Gizemi Çözüldü! Tarihi Tablonun Arkasında Yatan Sır...

2023 yılında ise Leonardo'nun Arezzo eyaletinde bir köprü çizdiği iddia edilmişti. Ancak Pizzorusso, köprü üzerinden kesin bir yer tespiti yapmanın yetersiz olduğunu, çünkü Avrupa genelinde birbirine benzeyen birçok kemerli köprünün bulunduğunu vurguluyor.

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Mona Lisa’nın Gizemi Çözüldü! Tarihi Tablonun Arkasında Yatan Sır...

Jeoloji ve Botanik Ayrıntılarının Önemi

Pizzorusso, Lecco'daki kayaların kireçtaşı olduğunu ve Leonardo'nun resimlerindeki kayaların benzer renk tonlarına sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca merkezi figürlerin etrafındaki peyzajın bitki örtüsü ve jeolojisi üzerine yaptığı analizler, bu tartışmayı daha da alevlendiriyor. Louvre'daki versiyonda görülen bitki örtüsünün mükemmel olduğunu, ancak Londra versiyonundaki bitkilerin bazılarının doğada bulunmadığını ifade ediyor.