23 Mayıs 2024, Perşembe
İzmir'de kanlı gece! Tribün lideri dehşet saçtı | Polis etkisiz hale getirdi
İzmir'in Buca ilçesindeki kahvehanenin önüne hafif ticari aracı ile gelen emlakçı Evren Yiğit (43), daha önceden tartıştığı Buca Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Altın'a (54) tabanca ile ateş açtı. Kemal Altın ile müşterilerden Davut Orhan Fırat (30) kurşunlarla yaralanırken, bölgedeki sivil polislerin uyarısına aldırmayan Evren Yiğit, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 23.05.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 13:37
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