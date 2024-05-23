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İzmir'de kanlı gece! Tribün lideri dehşet saçtı | Polis etkisiz hale getirdi

İzmir'in Buca ilçesindeki kahvehanenin önüne hafif ticari aracı ile gelen emlakçı Evren Yiğit (43), daha önceden tartıştığı Buca Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Altın'a (54) tabanca ile ateş açtı. Kemal Altın ile müşterilerden Davut Orhan Fırat (30) kurşunlarla yaralanırken, bölgedeki sivil polislerin uyarısına aldırmayan Evren Yiğit, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 23.05.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 13:37
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İzmir’de kanlı gece! Tribün lideri dehşet saçtı | Polis etkisiz hale getirdi

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde meydana geldi.

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İzmir’de kanlı gece! Tribün lideri dehşet saçtı | Polis etkisiz hale getirdi

Bucaspor taraftar gruplarından oluşan Buca Fun Club Derneği'nin eski başkanı, emlakçı Evren Yiğit, daha önceden tartıştığı Kemal Altın'ın bulunduğu kahvehanenin önüne hafif ticari aracıyla geldi.

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İzmir’de kanlı gece! Tribün lideri dehşet saçtı | Polis etkisiz hale getirdi

İddiaya göre, araçtan inen Evren Yiğit, belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye başladı. Kurşunlar başka bir kahvehaneyi işleten Buca Belediyesi Meclis Üyesi de olan Kemal Altın ile müşterilerden Davut Orhan Fırat'a isabet etti.

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İzmir’de kanlı gece! Tribün lideri dehşet saçtı | Polis etkisiz hale getirdi

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay sırasında bölgede olan sivil polisler, Yiğit'e uyarıda bulundu. Ancak Yiğit uyarıya rağmen ateş etmeyi sürdürdü.

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İzmir’de kanlı gece! Tribün lideri dehşet saçtı | Polis etkisiz hale getirdi

Yiğit, o sırada çevredeki sivil polislerin açtığı ateş sonucu kolundan ve göğsünden yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.