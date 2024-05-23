İzmir’de kanlı gece! Tribün lideri dehşet saçtı | Polis etkisiz hale getirdi

İddiaya göre, araçtan inen Evren Yiğit, belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye başladı. Kurşunlar başka bir kahvehaneyi işleten Buca Belediyesi Meclis Üyesi de olan Kemal Altın ile müşterilerden Davut Orhan Fırat'a isabet etti.