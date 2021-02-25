Molla Gürani Camii nerede | 700 yıllık mozaikler ortaya çıktı! İsimleri Tevrat'ta geçiyor

TARİHİ CAMİ RESTORE EDİLDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışması 2021 yılında tamamlandı. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, "Caminin çatısı ve kurşunları yenilenirken, iç mekân duvarlarında yapılan sıva raspasının altından Geç Osmanlı dönemine ait kalem işi bezemelere ulaşılmıştır. Tarama ve noktalama tekniği ile eksik bölümlerinde tamamlama yapıldı. Caminin dış cephelerinin çimento derzleri temizlenmiş ve horasan harcıyla derzleri yeniden yapılmıştır. İç mekânda özgün duvar sistematiğinin okunması için bazı bölümler açıkta bırakılmıştır. Caminin dış cephelerindeki bozulmuş durumdaki derzler yenilenmiş, güçlendirme amaçlı olarak duvarlara enjeksiyon yapılmıştır. Statik açıdan sorunlu olan sütunlara paslanmaz çelikten kuşaklama yapılmıştır. Minarenin petek bölümü yıkılmaya yüz tuttuğundan bu bölüm yeniden örülmüş, peteği yenilenmiştir. Ayrıca tüm elektrik tesisatı yenilenmiştir." dedi.