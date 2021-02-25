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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Molla Gürani Camii nerede | 700 yıllık mozaikler ortaya çıktı! İsimleri Tevrat'ta geçiyor Molla Gürani Camii nerede | 700 yıllık mozaikler ortaya çıktı! İsimleri Tevrat'ta geçiyor Molla Gürani Camii nerede | İstanbul Vefa semtinde bulunan Molla Gürani Camii'nin 3 yıl süren restorasyonu tamamlandı. Tarihi caminin girişindeki iki ayrı kubbede bulunan 700 yıllık, 'Tevrat'ta adı geçen peygamberlerin mozaikleri gün yüzüne çıkarıldı. Giriş Tarihi: 25.02.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 12:05
Molla Gürani Camii nerede | 700 yıllık mozaikler ortaya çıktı! İsimleri Tevrat'ta geçiyor
FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİNDE CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Yaklaşık 900 yıllık tarihi kilise, Fatih Sultan Mehmet dönemi ulemâsından Şeyhülislâm Molla Gürâni Şemseddin Ahmed Efendi tarafından 1476 yılında camiye çevrildi. Camiye dönüşüm esnasında kuzeybatı cepheye tuğladan minare eklenirken bir de mihrap nişi tanzim edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Molla Gürani Camii nerede | 700 yıllık mozaikler ortaya çıktı! İsimleri Tevrat'ta geçiyor
TARİHİ CAMİ RESTORE EDİLDİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışması 2021 yılında tamamlandı. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, "Caminin çatısı ve kurşunları yenilenirken, iç mekân duvarlarında yapılan sıva raspasının altından Geç Osmanlı dönemine ait kalem işi bezemelere ulaşılmıştır. Tarama ve noktalama tekniği ile eksik bölümlerinde tamamlama yapıldı. Caminin dış cephelerinin çimento derzleri temizlenmiş ve horasan harcıyla derzleri yeniden yapılmıştır. İç mekânda özgün duvar sistematiğinin okunması için bazı bölümler açıkta bırakılmıştır. Caminin dış cephelerindeki bozulmuş durumdaki derzler yenilenmiş, güçlendirme amaçlı olarak duvarlara enjeksiyon yapılmıştır. Statik açıdan sorunlu olan sütunlara paslanmaz çelikten kuşaklama yapılmıştır. Minarenin petek bölümü yıkılmaya yüz tuttuğundan bu bölüm yeniden örülmüş, peteği yenilenmiştir. Ayrıca tüm elektrik tesisatı yenilenmiştir." dedi.
Molla Gürani Camii nerede | 700 yıllık mozaikler ortaya çıktı! İsimleri Tevrat'ta geçiyor
700 YILLIK MOZAİKLER GÜN IŞIĞINA ÇIKARILDI
Molla Gürani Cami'nin girişindeki kubbelerde bulunan mozaiklerin üzerlerinin 1840'lı yıllarda yapılan restorasyon sırasında İsviçreli Mimar Fossatti tarafından sıva tabakasıyla örtülmüştü.
Molla Gürani Camii nerede | 700 yıllık mozaikler ortaya çıktı! İsimleri Tevrat'ta geçiyor
KAZILARDA ŞAPELLER DE BULUNDU
CNN Türk'ün haberine göre; Restorasyon kapsamında gerçekleştirilen araştırma kazılarında caminin kuzey ve güney cephelerine bitişik olarak yapılmış olan parekklesionlara ait (mezar şapelleri) kalıntılar ortaya çıkarıldı… "Parekklesion" adı verilen bu şapeller, Bizans döneminde defin ve mezarla ilgili ritüellerin yapıldığı mekânlardı. Molla Gürâni Camii'nin kuzey ve güney kanadındaki bu mekânlar Osmanlı döneminde meydana gelen deprem ve yangınlar neticesinde yıkılmış, temel seviyesinde korunarak günümüze kadar ulaştı.