25 Şubat 2022, Cuma
Miraç gecesi ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?
Türkiye'nin birçok camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlenecek. Kandil günlerini iyi değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bu sene Miraç Kandili'in hangi tarihte idrak edileceğini araştırmaya başladı. Diyanet'in yayımladığı takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Miraç gecesi ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.02.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 12:23
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