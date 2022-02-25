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Haberler Galeri Miraç gecesi ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?

Miraç gecesi ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?

Türkiye'nin birçok camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlenecek. Kandil günlerini iyi değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bu sene Miraç Kandili'in hangi tarihte idrak edileceğini araştırmaya başladı. Diyanet'in yayımladığı takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Miraç gecesi ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 12:23
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Miraç gecesi ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?

Miraç gecesi ne zaman? 2022 Miraç Kandili için geri sayım başladı. Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç gecesi, her sene olduğu gibi bu sene de huşu içinde karşılanacak. Miraç Kandili'ni ibadetler ve dualar içerisinde geçirecek olan vatandaşlar, mübarek gecenini takviminin araştırıyor. Peki, Miraç gecesi ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? İşte haberin detayları...

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Miraç gecesi ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?

2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, 2022 yılında 27 Şubat Pazar gününe denk geliyor.

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Miraç gecesi ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde oruç tutmanın oldukça fazileti ve sevabı olduğu biliniyor. Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Hz. Muhammed (s.a.s) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu vesileyle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah-u Teala'ya bir şükür ve onun rızasını kazanmak için bir fırsattır. Bu kapsamda Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulur ve Allah nezdinde sevabı büyüktür.

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Miraç gecesi ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?

2022 yılında Miraç Kandili, 27 Şubat 2022 Pazar gününe denk geliyor. Miraç Kandilinde orucı Miraç'ın gündüzü tutulur. Yani Miraç Kandili 27 Şubat'a denk geldiği için 27 Şubat Pazar günü Miraç Kandili orucu tutulabilir.

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Miraç gecesi ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Miraç Kandilinde oruç tutmanın sevabı Peygamber Efendimiz'den (S.A.V) aktarılan hadis-i şeriflerle Müslümanlara bildirilir. Enes (r.a)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: "Recep'te bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, recebin bitmesine üç (gece) kaladır."