25 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İzmir’de Menemen Belediyesi'nde bıçaklı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

İzmir’de Menemen Belediyesi'nde bıçaklı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

İzmir'in Menemen ilçesinde Belediye binasına zorla girmek isteyen 3 kişi, iddiaya göre ellerinde bıçakla güvenlik ve polis memuruna saldırdı. Bir dönem belediyede çalışan ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan saldırganlardan Ramazan E., polis tarafından baldırından vurularak etkisiz getirilirken 2 kişi ise gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 25.02.2022 08:50 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 08:50
  • 1
  • 18
İzmir’de Menemen Belediyesi’nde bıçaklı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Olay, saat 19.00 sıralarında Menemen Belediyesi binası önünde meydana geldi. İddiaya göre önceki yıllarda Menemen Belediyesi'nde çalışan, işlediği bir suç sebebiyle bir süredir de cezaevinde olduğu öğrenilen ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan Ramazan E., yanındaki 2 kişiyle beraber mesai saatleri dışında belediye binasına girmek istedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
İzmir’de Menemen Belediyesi’nde bıçaklı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Güvenlik görevlisi tarafından uyarılan Ramazan E. ve yanındakiler, uyarılara aldırış etmeden demir korkuluklardan atlayarak belediyenin bahçesine girdi.

  • 3
  • 18
İzmir’de Menemen Belediyesi’nde bıçaklı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Bu esnada Ramazan E., belediyede görevli polis memuru ve güvenlik görevlisinin ikazlarına karşılık olarak bıçak çekti.

  • 4
  • 18
İzmir’de Menemen Belediyesi’nde bıçaklı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Şüphelinin bıçak çekmesi üzerine polis memuru, Ramazan E.'ye biber gazı sıkarak kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştı.

  • 5
  • 18
İzmir’de Menemen Belediyesi’nde bıçaklı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Diğer saldırganlar etkisiz hale gelirken, alkollü olduğu düşünülen Ramazan E., bu kez polis memuru ve güvenlik görevlisine elindeki bıçakla saldırdı.