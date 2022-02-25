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İzmir’de Menemen Belediyesi'nde bıçaklı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı
İzmir'in Menemen ilçesinde Belediye binasına zorla girmek isteyen 3 kişi, iddiaya göre ellerinde bıçakla güvenlik ve polis memuruna saldırdı. Bir dönem belediyede çalışan ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan saldırganlardan Ramazan E., polis tarafından baldırından vurularak etkisiz getirilirken 2 kişi ise gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 25.02.2022 08:50Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 08:50