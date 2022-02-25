İzmir’de Menemen Belediyesi’nde bıçaklı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Olay, saat 19.00 sıralarında Menemen Belediyesi binası önünde meydana geldi. İddiaya göre önceki yıllarda Menemen Belediyesi'nde çalışan, işlediği bir suç sebebiyle bir süredir de cezaevinde olduğu öğrenilen ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan Ramazan E., yanındaki 2 kişiyle beraber mesai saatleri dışında belediye binasına girmek istedi.